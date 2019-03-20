改善醫療服務列出今年任務清單

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／ 3月19日，國家衛生健康委發布《2019年深入落實進一步改善醫療服務行動計劃重點工作方案》。《方案》列出了科學建立預約診療制度、完善遠程醫療制度、推動結果互認制度、推動區域就診一卡通、加強麻醉醫療服務、推廣多學科診療服務、豐富日間醫療服務內涵、持續優化急診急救服務、提高老年護理服務質量、開展長期用藥的藥學服務10項具體任務。



《方案》要求，力爭預約時段精准到30分鐘，避免門診二次預約導致重複排隊的情況。科學合理安排預約放號時間，避免深夜放號、凌晨放號等情況。有條件的三級醫院要積極建立遠程醫療中心，推廣“基層檢查、上級診斷”模式。針對糖尿病、高血壓等慢性病，搭建醫療機構與患者居家的連續遠程醫療服務平台。城市醫療集團應當搭建信息平台，在集團內部率先實現一卡通，力爭實現電子健康檔案和電子病歷信息共享。鼓勵醫院開設麻醉門診、疼痛門診，有條件的醫院探索建立門診無痛診療中心、兒童鎮靜中心。推進國家多學科診療試點和中醫診療模式創新試點，探索建立疑難複雜專病臨床診療中心。推進中醫多專業聯合診療和中醫綜合治療，開展經典病房試點。



《方案》提出，在醫聯體內率先實現醫學檢驗、醫學影像、病理檢查等資料和信息共享。有條件的地區可以引入第三方保險，建立起檢查檢驗結果互認的風險共擔機制。將研究確定第二批日間手術病種，制定日間手術病種診療規範和日間手術中心管理規範。探索建立醫護聯合門診、醫院社區一體化術後傷口管理中心。力爭到2020年，各地逐步建立起基於“五大中心”的急危重症患者救治體系和院前院內信息共享網絡。另外，建立老年護理服務體系，制定完善老年護理服務指南規範，鼓勵有條件的地區增加護理院（站）、護理中心數量，積極開設家庭病床。



在不斷提升患者滿意度的同時，《方案》要求，不斷改善醫務人員工作環境，以及就餐、安保等後勤保障條件，完善值班室、淋浴室等基本生活設施，提升醫院員工滿意度。



（來源：健康報）