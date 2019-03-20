辦證更快捷　通關更順暢

中評社北京3月20日電／國家移民管理局掛牌成立以來“放管服”改革成效顯著



“2018年，中國公民人均通關查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間環比縮短10分鐘，達到了國際先進水平，口岸通關排隊已經成為歷史。”3月19日公安部召開的新聞發布會上，國家移民管理局外國人管理司負責人陳斌、公民出入境管理司負責人閔海雲，通報了2018年以來國家移民管理局推出的“放管服”系列改革措施落地情況。



便民利民惠民措施逐條落地生根



2018年移民和出入境管理工作實現“兩增長兩減少”，除中國公民人均通關查驗時間減少至45秒外，戶籍地居民出入境證件審批簽發由10個工作日減少至7個工作日；全年共檢查出入境人員6.51億人次，同比增長9.9%；審批簽發各類出入境證件1.5億張（本次），同比增長11.1%。



陳斌介紹，自2018年4月掛牌成立以來，國家移民管理局“放管服”改革工作始終在三個方面深入推進。



群眾辦證更加便捷。自2018年9月1日起，推出內地居民可在全國範圍內異地補（換）發出入境證件和辦理出入境證件簽發時限縮短到7個工作日等5項舉措，進一步方便內地居民異地辦理出入境證件，減輕群眾的辦證負擔。截至2018年年底，4個月的時間內，累計為1536萬名群眾提供異地換補發出入境證件、7個工作日內辦結證件的便利服務，為32萬名群眾異地辦理往來港澳台團隊旅遊簽注。



旅客通關更加順暢。適應口岸大進大出、快進快出形勢需要，自2018年6月18日起在全國陸海空口岸推出中國公民（含港澳台居民）出入境通關候檢不超過30分鐘改革措施，通過加開自助通道、優化勤務流程等舉措，有效解決了大型口岸高峰期中國公民排隊長的問題。此外，堅持向科技要警力、用信息化提效率，全國各出入境邊防檢查機關累計建設自助查驗通道1357條，出入境自助通關人員比例達52%，為3.4億中外出入境人員提供自助通關便利。