﻿哈總統突卸任　疑因經濟改革無起色

中評社北京3月20日電／綜合法新社、新華社、環球網報道：哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫19日突然宣布辭職，他已領導哈國近30年，深受人民愛戴，此舉無疑引起該國政界大地震。



納扎爾巴耶夫於當地時間19日晚19點通過電視講話宣布卸任，20日起正式生效。據該國憲法規定，參議院議長托卡耶夫將臨時代理總統，直到明年4月大選。不過，納扎爾巴耶夫不會完全淡出政壇，他在講話中表示，“我仍是被賦予全權的國家安全委員會主席，仍是『祖國之光』（執政黨）黨主席和憲法委員會委員。也就是說，我仍和你們在一起。”



現年78歲的納扎爾巴耶夫的卸任決定來得十分突然，卻並不意外。他18日還在正常出席活動，與伊朗議長會面、任命新的駐外大使，以及出席新清真寺奠基儀式。不過，他在上月請憲法法院解釋總統是否有權請辭以及將保留哪些權力時，就已引起諸多猜測。



另外，他上月21日批評政府工作並直接下令解散政府，理由是改革未達預期效果，經濟依然靠資源開發來推動，人民生活未有切實改善。該國自2014年油價插水及西方制裁俄羅斯以來，經濟受到重創，至今仍未復原，民眾對政府的不滿度逐漸升高，這也可能是他辭職的原因之一。



納扎爾巴耶夫1989年當選哈薩克共產黨中央委員會第一書記，1991年蘇聯解體後哈國獨立，他擔任開國總統，於1999、2005、2011及2015年連續勝選總統。他在本國聲望很高，有不少建築和機構用其名字命名。他也曾多次訪華，是中亞地區來華最多的國家元首，曾到過北京、上海、香港、三亞、烏魯木齊、霍爾果斯等城市訪問。納扎爾巴耶夫曾表示“中國是一個巨人，哈薩克斯坦始終在關注偉大鄰邦中國。”



（來源：大公網）