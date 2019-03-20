民進黨主席卓榮泰：黨公職集體表態到此為止

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨20多位跨派系“立委”日前共同舉辦記者會表態黨內初選支持蔡英文，黨主席卓榮泰20日下午強調，黨內初選每個同志都可以心有所屬，但全體黨公職不宜過度表態，如“立法院”、台南市議會部分同仁日前的集體動作，都有被外界曲解為個人或派系紛爭的風險，希望到此為止。



前“行政院長”賴清德18日前往黨中央登記參與2020黨內初選，拋下震撼彈，而根據民進黨2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單。



民進黨20日下午的中常會原本預計1點半舉辦，但卻延遲到2點才開放媒體記者入場採訪，卓榮泰先是感謝316“立委”補選大家的團結、辛勞，但中常委陳明文、鄭寶清、王定宇等人都面色凝重，沒有太過特別的表情。



卓榮泰表示，針對本週以來有關“總統”提名初選作業諸多的討論，黨內公職提名制度由來已久，提名時程也依照黨內規定通過 過程完全符合民主的要求，此次2020初選作業，他絕對嚴守中立與公正。



卓榮泰說，這次2020提名作業的程序 ，他要嚴格要求中央黨部及各級地方黨部全體黨務主管、同仁，務必嚴守黨務中立辦理選務，更要公正、公平、公開、沒有瑕疵，向台灣社會證明我們有這樣的能力與效力。