﻿兌現競選承諾 特朗普捐314萬年薪

中評社北京3月20日電／據美國CNN報道：美國總統特朗普19日在推特發文稱，他將捐出總統年薪總額40萬美元（約314萬港元）予不同機構，繼續兌現“不領取總統薪水”的競選承諾，還在推文中展示了一張捐予美國國土安全局的10萬美元（約78萬港元）支票，同時還強調自己每年都將40萬總統薪酬捐獻給不同機構。



此外，特朗普還補充表示，媒體不喜歡報道這些事，而他也不需要媒體報道。但如果他不公開捐獻紀錄，假新聞傳媒又會找他麻煩。有支持者留言讚特朗普慷慨，並表示尊重；亦有人反問他上任總統後揮霍了“多少百萬美元”。



自上台以來，特朗普已經多次將自己的工資捐給各大政府機構和組織，包括退伍軍人事務部、交通部、國家公園服務中心、教育部、衛生及公共服務部等。



美國法律規定：“總統在任期內應領取全額工資，總計40萬美元，按月發放，而且總統還能領用5萬美元的費用津貼、10萬美元的免稅出行資金以及1.9萬美元的娛樂資金，用以協助支付因他履行公職所產生的費用。”同時也規定，總統領取的這部分津貼不計入其總收入。總統有權使用美國國家所有的傢具以及其他物品，且於任職期間住在白宮。而總統薪酬一年下來除去繳稅後，實際上也所剩不多。



（来源：大公网）