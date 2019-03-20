武之璋：徵召非常規　應鼓勵韓參加黨內初選

深藍團體藍天行動聯盟主席武之璋。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，深藍團體藍天行動聯盟在中央黨部外召開記者會表達訴求，聯盟主席武之璋表示，高雄市長韓國瑜雖然民調最高，但應鼓勵韓參加黨內初選，用直接徵召的方式畢竟不是常規。藉著初選舉辦政見辯論會，韓也可以吸收各候選人政見成為更優秀人選，透過初選機制，提出最振奮人心的政見、論述和願景，才能徹底喚醒台灣人民唾棄民進黨，寄希望於國民黨。



武之璋今天率領藍天行動聯盟約10人左右，到國民黨中央黨部外表達訴求，眾人高喊“吳主席加油！國民黨勝利！”等口號。



武之璋說，近來看到吳敦義的發言值得肯定，因吳看來已放棄參選2020，所以能大破大立，所以他鼓勵吳要打破國民黨目前困境，就要迅速召開2020大選參選人政策發表會及辯論會，並全程現場轉播。讓台灣人民及海外僑胞清楚認知國民黨參選人為台灣擘劃的理想願景，相信中國國民黨能給台灣人民過好日子，並支持國民黨重新執政，帶領“中華民國”重返榮耀。



武之璋強調，去年九合一大選，台灣人民“討厭民進黨”，加上“韓國瑜旋風”發威，一舉翻轉高雄，也翻轉台灣，台灣人民重新給中國國民黨一次機會，然，316“立委”補選失利，更是給尚在勝選喜悅的中國國民黨一記棒喝。



因此，2020不只必須推出最優秀人選，同時還得提出最振奮人心的政見、論述和願景，才能徹底喚醒台灣人民唾棄民進黨，寄希望於中國國民黨。