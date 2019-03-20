﻿荷槍擊案疑兇落網　傳因家庭糾紛開火

中評社北京3月20日電／綜合英國《每日郵報》、BBC報道：荷蘭烏得勒支市18日電車槍擊案的疑兇塔尼斯已被緝拿歸案，據塔尼斯親人透露，他因“家庭原因向一名親屬開火”，又對其他企圖阻止的車上乘客開槍，共造成3死5傷。不過荷蘭首相呂特表示，不排除該事件涉恐怖主義的可能性。



當地時間18日上午10點45分，塔尼斯在電車上多次開火後逃至附近的一所公寓內，警方層層包圍公寓後，在下午16點決定發起突襲，警員從鐵絲網圍籬爬進建築內，出其不意逮住了槍手。在此過程中，警方還拘捕了第二名疑犯。



有當地媒體表示，這名土耳其籍的槍手開火時曾大喊“真主偉大”，另外，他車裡有一張可能與恐怖主義有關的字條。另外，有未經查證的消息指他曾到車臣作戰，之後因涉嫌與極端組織“伊斯蘭國”有關聯而被捕，數年前獲釋。



但參與調查的警官認為，塔尼斯有可能是蓄意傷害前妻或前妻的家庭成員，開火時只是用阿拉伯語喊叫。遭遇過塔尼斯性侵的受害者亦表示，“他才不是什麼聖戰分子，只是個吸毒吸壞腦子的變態罷了。”



不管他是否涉嫌恐怖主義，塔尼斯在荷蘭劣跡斑斑已是證據確鑿的事，據荷蘭《每日匯報》披露，他在2013年涉嫌殺人未遂，並多次被控入室行竊、小偷小摸、醉駕及襲警。他在本月4日還因為涉嫌反覆槍擊並威脅要燒毀受害人房子而出庭應訊。



（來源：大公網）