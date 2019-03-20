重慶：統一進出　真正把問題線索統起來

中評社北京3月20日電／問題線索管理和處置是監督執紀的基礎工作，決定監督執紀的成效。《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》規定：紀檢監察機關案件監督管理部門負責對監督執紀工作全過程進行監督管理，做好線索管理、組織協調、監督檢查、督促辦理、統計分析等工作。重慶市紀委監委認真貫徹落實中央紀委三次全會精神和《工作規則》要求，強化問題線索集中管理，不斷提高問題線索管理的科學化、規範化水平。



加強管理，確保底數清、情況明



統一問題線索台賬。按照《工作規則》相關規定，完善統一問題線索管理台賬。台賬設置問題線索摘要、違紀類型、專項統計、辦理情況等65個大欄目，下設102個子項目。將中央紀委三次全會、重慶市紀委三次全會部署的形式主義、官僚主義、脫貧攻堅、掃黑除惡、金融領域、重大工程項目、教育醫療等重點領域單列欄目統計；將人大代表、政協委員，市委委員、市紀委委員，部門、區縣主要部門負責人等關鍵崗位單列欄目統計。



認真梳理填報。針對個別線索錄入不夠規範、線索入口不統一等問題，案件監督管理部門指導監督檢查、審查調查等有關部門對問題線索全面梳理匯總，及時錄入新台賬。規範問題線索錄入標準，提高錄入質量，要求對涉及重點領域、關鍵崗位等重要問題線索的摘要、辦理進度、處理結果等內容必須詳細錄入，為分類管理、精准統計分析夯實基礎。



定期核對檢查。重點對新分辦的問題線索是否及時錄入、是否在規定時間內進行處置；重要問題線索是否按要求認真辦理，是否及時更新辦理進度；監督檢查、審查調查中發現的問題線索是否及時向案件監督管理室備案或移送等情況逐一核對檢查，發現問題立即督促整改。



