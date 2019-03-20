中評關注：蔡接見職棒二連霸總冠軍寓意深

蔡英文（右八）接見“2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊”，鄭文燦（右六）、陳菊（右七）、吳志揚（右九）陪同。（照片：Lamigo Monkeys臉書) 中評社台北3月20日電／蔡英文今日上午接見“2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊”，兩位民進黨新潮系大將，“總統府”秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦都陪同接見。在面臨賴清德的挑戰之際，展現她和陳、鄭兩人的深厚關係。陳菊也是民進黨2020大選提名策略小組顧問，未來將參與蔡賴的協調。



蔡英文致詞時還特別提到鄭文燦，她說，連續第二年在“總統府”見到Lamigo桃猿隊的成員，表示Lamigo順利完成總冠軍的二連霸。此外，在場的桃園市長鄭文燦也是二連霸，說起來“桃猿（園）最強”果然不只是口號，她會好好學習大家的經驗。



而中華職棒大聯盟會長吳志揚是中國國民黨“立法院”黨團書記長，蔡英文特別提到，雖然她與吳會長的政黨不同、某些地方的政見也不太一樣，但講到棒球，我們還是合作、再合作，她也感謝吳志揚會長的努力。



蔡英文說，再次邀請台灣大賽總冠軍來“總統府”作客，表示對棒球的重視。她也強調，強化棒球發展的三支箭正往正確的方向飛，政府也會持續努力，支持台灣的“國”球。



蔡英文表示，從今年底的世界12強錦標賽開始，我們要組最強的“國家隊”，為台灣棒球拼進2020東京奧運，做全力的備戰跟衝刺。



Lamigo桃猿隊包括教練、球員及眷屬、職員及LamiGirls等一行由球隊董事長劉保佑及總教練洪一中率領，桃園市長鄭文燦、中華職業棒球大聯盟會長吳志揚、“教育部長”潘文忠及體育署長高俊雄陪同。