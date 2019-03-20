東風公司：＂一對一＂約談24家單位負責人

中評社北京3月20日電／“2018年中秋國慶期間，你單位多名關鍵崗位員工收到供應商等業務關聯單位寄送的購物卡、禮品券，‘微腐敗’‘四風’問題突出……”



“你單位黨風廉政建設責任制落實不到位，責任分解流於形式，採購招投標、廢舊物資處置、財務監督等重點領域存在較大的廉潔風險……”



為壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任，近日，東風汽車集團有限公司領導班子成員“一對一”約談24家二級單位黨政負責人，一針見血直指問題，直戳“痛點”。



為突出本次約談的針對性和效果，約談前，東風公司紀委根據2018年集團巡視、執紀審查、黨建責任制考核、紀檢監察工作考核、審計等方面反映的問題，精心梳理問題線索，制定約談方案和提綱。領導班子成員結合分管領域日常發現的問題，逐一約談二級單位黨政負責人，並提出整改要求。



約談要求，各單位要層層壓實主體責任，切實履行“一崗雙責”，加強責任意識教育，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，對於落實責任不力的，要嚴肅追責問責，堅決防止“沙灘流水不到頭”；要繼續推進中央八項規定精神的貫徹落實，集中整治形式主義、官僚主義；要認真查找問題產生的原因，舉一反三，制定切實可行的整改措施。而對於改革創新中出現的問題，要堅持“三個區分開來”，為幹部幹事創業營造良好環境。



被約談單位的黨政負責人表態，要直面問題，掛賬銷號，推進整改，積極反饋，將約談目的落到實處。



（來源：中央紀委國家監委網站 ）