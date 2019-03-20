賴清德籲派系休兵　相信協調會公私分明

賴清德上午前往宜蘭縣三星鄉，參訪“陳定南紀念園區”。（照片：陳定南文教基金會） 中評社台北3月20日電／前“行政院長”賴清德登記2020大選民進黨黨內初選，挑戰蔡英文。他今天受訪時，呼籲黨公職在初選時不必表態、不必選邊站，呼籲派系休兵、不要組織動員，並妥善利用初選機制平台，“我們要利用這次機會打造一場典範級的初選。”



賴清德上午前往宜蘭縣三星鄉，參訪“陳定南紀念園區”，緬懷已故前“法務部長”陳定南生前施政風采。



根據中央社報道，針對民進黨黨內初選協調小組內包含府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦等，這些成員都支持蔡英文，是否擔心有不公平情況？賴清德回應表示，這方面沒有問題，陳菊與鄭文燦都是台灣受肯定的政治人物，他也非常欽佩這些人；固然成員都會有自己的支持對象，但相信屆時在協調時，成員一定都會公私分明，秉公處理。



針對過去曾與賴清德合照的許多政治人物現在沒有表態支持？賴清德對此表示，“這正符合我的期待”，因為初選是民主程序，民進黨要對自己的政黨、對他與蔡英文要有信心。的確，過去的初選都造成某種程度傷害，但“我們要利用這次機會打造一場典範級的初選。”



賴清德強調，接下來初選會遵守並延續之前連任台南市長方式，不設競選總部、不用宣傳車、不插旗、不掛競選看板、不造勢與動員的“五不策略”，也呼籲並鼓勵黨公職不必表態、不必選邊站，因為日後大家還要競選。



此外，他也呼籲派系休兵、不要組織動員，並妥善利用初選機制平台，清楚向大家說明民進黨這兩年來的施政作為與改進之道，後續要如何帶領大家前往何處，也用這個機制讓大家知道民進黨的使命與責任，也讓外界了解民進黨還是與過去一樣堅持理想，唯有如此才能感動“國人”，才能再次爭取到民眾支持。



記者追問，陳水扁日前曾透露，賴清德早在4年前就曾有意參選2016年“總統”。賴清德解釋，2016年民進黨情勢雖大好，但是蔡英文當時是以黨主席身分領軍，大獲全勝，他當時曾有發表“成功不必在我”聲明，大家在整個過程中可了解，當時他是全力支持蔡英文。



至於未來會不會擔心流失中間支持者的支持？賴清德說，過去他施政不分黨派，同時爭取社會最大的支持，特別是他的背景是醫師，醫師在治療病人時不分黨派、不分貧富貴賤、也不分藍綠或階級。醫療的精神就是重視人權的精神，醫療的精神也非常切合目前台灣需要，目前台灣社會藍綠對抗太嚴重，這也是為什麼他之前提出，台灣目前非常重要一件事情就是建立“國家”利益為優先的政黨文化，才有可能在分歧中凝聚共識，一起推動台灣往前。



台北市長柯文哲最近訪美，昨天被媒體問到賴清德曾說自己是務實的“台獨”工作者，是否會影響他角逐“總統”。柯文哲當時說，台灣最重要是處理經濟“國防”。



賴清德對此表示，過去他的執政核心價值是“吃飯皇帝大”，也就是要爭取投資、創造就業機會，同時把農漁觀光各行各業好好去推動，以拚經濟為優先，這樣施政都有好的結果；未來如果有機會擔任“總統”，拚經濟絕對會是“國家”最重要的政策。