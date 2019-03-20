當中國京劇遇上意大利歌劇

中評社北京3月20日電／“古典故事融合創新元素給人一種全新的藝術體驗。我今後會開始關注中國京劇，這真是一門古老而神奇的舞台藝術。”意大利考古學家西蒙娜在中意合作的實驗京劇《圖蘭朵》在博爾扎諾市政劇院首演後，特地找到中方劇組人員表達對演出的喜愛。



實驗京劇《圖蘭朵》改編自意大利歌劇《圖蘭朵》，由中國國家京劇院與意大利艾米利亞－羅馬涅劇院基金會聯合製作，多名中意藝術家出演。該劇融合了中西方戲劇、音樂元素，力圖通過全新角度解讀“中國公主”的動人傳說，今年年初在意大利首演便受到廣泛關注，隨後在費拉拉、羅馬等6個城市展開巡演。



這是繼2015年實驗京劇《浮士德》之後，中意聯合推出的又一部中西藝術深度融合的作品，讓西方觀眾在他們熟悉的故事中領略中國京劇藝術魅力，也為中意文化交流注入新活力。



中意兩國友好交往歷史源遠流長，兩大古老文明始終相互吸引、交相輝映。近年來兩國文化合作保持良好發展勢頭，尤其是2014年兩國政府成立中意文化合作機制後，兩國文化交流層次逐步豐富，合作領域和水平不斷拓展和提升。



據中國駐意大利大使李瑞宇介紹，中方已實現機制化參與威尼斯雙年展、米蘭設計周等重要文化活動，作為主賓國參展第55屆博洛尼亞國際兒童書展、在意舉辦“中華意蘊”油畫展、“古蜀文明展”等藝術展和文物展。民族歌劇《紅軍不怕遠征難》、民族舞劇《大夢敦煌》等中方原創文藝作品走進意大利本土藝術節，得到意大利觀眾的高度評價。



