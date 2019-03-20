民進黨請出三名老師傅協調蔡賴

民進黨發言人周江杰轉述中常會決議。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）民進黨20日下午召開中常會，發言人周江杰會後轉述，中常會增聘2020大選提名策略小組顧問三人，為“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、“立法院”民進黨團總召柯建銘，共同參與協調作業，全力積極溝通協調產生候選人，促進黨內團結和諧。至於初選協調時程是否延後則沒有討論。



卓榮泰19日接受廣播媒體專訪時曾表示，民進黨中常會20日將成立協調小組，因“總統”協調高難度，“大師兄（指卓榮泰自己）沒辦法，要找很多老師父”。



這份三大老的名單中，陳菊已在臉書表態挺蔡英文、蘇貞昌則在臉書上發文“希望最後事情能有所轉圜”。賴清德的參選如同黨內孤鳥，一人鬥一黨形勢已成。



前“行政院長”賴清德18日前往黨中央登記參與2020黨內初選，拋下震撼彈，將挑戰蔡英文的連任之路。而根據民進黨2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單。



民進黨2020大選提名策略小組，小組召集人由黨主席卓榮泰親任，成員包括黨秘書長羅文嘉、“行政院副院長”陳其邁、台南市長黃偉哲、“交通部長”林佳龍、桃園市長鄭文燦、“國策顧問”黃承國、中常委陳茂松、新潮流副總幹事劉維鈞等人。