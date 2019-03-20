愛奇藝去年虧損83億元　導流付費會員存隱患

中評社北京3月20日電／近日，愛奇藝發布了上市以來的第一份全年報，年報顯示愛奇藝全年經營虧損83億元，同比擴大110%。同時，愛奇藝會員服務收入首次超過廣告收入，但與京東合作導流付費會員卻在後續計入收入時存在隱患。



2018年虧損83億 呈現擴大趨勢



2月22日，愛奇藝發布了上市以來的第一份全年報。據報告顯示，2018年愛奇藝營收250億人民幣，同比增長52%；會員規模突破8740萬，同比增長72%；這是一份看似還不錯的答卷。



但同時年報也顯示，愛奇藝第四季度經營虧損33.25億元，同比上年的8.56億元，擴大288%；全年經營虧損83.06億元，同比上年的39.53億元，擴大110%。而2017年營業虧損40億元，營業虧損率24%，也就是說上市一年以來，愛奇藝虧損呈現擴大趨勢。



對此，愛奇藝給出的虧損解釋為，大幅增加了在內容生態領域的投資：第四季度研發費用支出6.075億元，同比增長67%，全年研發投入總計20億元，較2017年增長57%。



關於內容成本，雖然有改善預期，但這不是一蹴而就的。據西部證券預測，考慮到2018年的版權大劇獨播之戰，以及自制劇升級來看，未來三年內視頻行業的內容成本、營收規模比例仍將維持在高位、短期內不會出現明顯下滑。



