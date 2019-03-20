泰國大選24日登場　首投族超過700萬人

中評社香港3月20日電／泰國大選即將登場，由於上一次有效國會選舉已是2011年的事，今年參選政黨踴躍，共有近80個政黨、1萬多人登記參選，5100多萬泰國選民將用手上一票決定國家未來。



泰國24日舉行國會眾議員選舉，將選出眾議員共500席，泰國76個府加上曼谷市共有350個選區，每區由選民投票選出一名國會議員，其餘150席則依各黨在全國的總得票率進行分配。



據中央社報道，這次大選取消以往選區候選人一張選票、政黨票一張選票的制度，今年和2011年相比，區域議員從375席減為350席，政黨不分區議員由125席增加為150席，新制度將讓許多較小黨可以透過政黨不分區拿到席次，使得眾議院難以出現多數黨。



今年大選合格選民共5100多萬人，18歲以上的首投族介於700到800萬人間。



曼谷市有最多選區，將選出30名國會議員，其他依序是呵叻14個，烏汶和孔敬各10個，清邁有9個選區，其他人口較少的8個府僅有一名國會議員席次，其餘府治則有2到6個選區不等。



根據泰國選委會規劃，3月4到16日為海外投票，17日為不在籍投票，海外投票選民約為11萬人，不在籍投票選民約有262萬人，海外投票和不在籍投票投完後不會立即計票，而是封箱後，到24日再和全國的選票一起計算。



此次選舉共有近80個政黨登記參選，國會議員登記1萬多人，而每個政黨至多可提名3個總理候選人，此次共有69名總理候選人，61位男性，7位女性和1位跨性別者。