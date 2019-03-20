賴清德緬懷陳定南　效法清廉勤政愛鄉土

賴清德在臉書發文，針對今天造訪宜蘭陳定南紀念園區提出說明。（照片：賴清德臉書） 中評社台北3月20日電／前“行政院長”賴清德完成民進黨2020大選初選登記後，展開角逐提名競選活動，繼19日拜訪李登輝及成功大學醫學院校友茶敘後，今天前往宜蘭參訪“陳定南紀念園區”，緬懷他從政之路的“啟蒙老師”陳定南，並獲陳定南遺孀張昭義公開力挺。



賴清德今天在臉書發文表示，他已經到中央黨部登記參選，深感責任重大，也感受到自己的不足。因此今天來到陳定南先生紀念園區，一方面緬懷陳定南先生對台灣的貢獻、對他的啟發，也想要感受他的精神，可以有更多的力量能夠持續勇往直前。



賴清德臉書全文如下：



陳定南先生是台灣政治史上清廉勤政愛鄉土的典範，也是我政治啟蒙的導師。二十五年前在成大擔任醫師時，陳定南先生參選台灣省長“四百年來第一戰”，我有幸參與台南市醫師後援會助選，感受到台灣民主化浪潮，心中熱血澎湃。



在競選台南市長時，定南嫂張昭義女士特別在投票的前一晚來到台南，將象徵陳定南精神的公事包送給我，期許我在台南以清廉勤政愛鄉土的精神來推動市政，帶給我莫大的鼓勵，也讓台南市民對綠色執政有強烈的信心。



前天我已到中央黨部登記參選，深感責任重大，也感受到自己的不足，因此我今天來到這裡，一方面緬懷陳定南先生對台灣的貢獻、對我的啟發，也想要再次來到陳定南先生紀念園區感受他的精神，讓我有更多的力量能夠持續勇往直前。



如果我有機會擔任台灣“總統”，定將秉持清廉勤政愛鄉土的精神來治理國家，讓國家持續進步，讓我們的土地、人民得到照顧。