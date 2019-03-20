向綠叫陣　吳敦義推自經區防邊緣化

吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）針對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的議題，中國國民黨主席吳敦義今在中常會中表示，由於台灣是小型開放的經濟體，國際經貿空間的拓展對我們尤為重要，在此全球區域經貿整合的大浪潮之下，我們絕對要參與其中，尤其絕對不能被邊緣化。他並呼籲執政黨能認清現實，與國民黨共同研究“自由經濟示範區”設立的可能性，不要成為台灣試圖融入區域經濟整合的絆腳石。



國民黨中常會今天邀請台經院前院長林建甫專題講演“RCEP成形的影響與因應建議”以及“國家政策研究基金會”經濟組召集人林祖嘉專題講演“自由經濟示範區的重要性與可能影響”。



林建甫報告時表示，為了避免台灣對外經貿關係進一步邊緣化，當務之急是改變“親美反中”、“拉日制中”等脫離現實的政策，建議從改善兩岸關係下手，以期取得加入大型區域性經濟整合組織的入場劵，這也是自由經濟示範區的方向。



針對民進黨提出設置自由經濟示範區將導致區內外稅率不同而不公平，以及對台灣農業產生不利等質疑，林祖嘉則駁斥，經濟特區內外稅率有別屬自然現象，全世界皆如此；若產品要入關就必須課稅，同時政府也可檢視進口原物料和最終產品數量的關係，便可得知是否所有進口原物料都用於生產。



吳敦義在聽完兩人專題報告後表示，眾所周知，自由經濟示範區的目的，除吸引“國內外”投資、創造就業並成為經濟成長的引擎外，更是為避免台灣經濟在全球經濟整合趨勢中被邊緣化，同時為台灣融入區域經濟整合創造優勢條件。



吳敦義提及，五年前國民黨執政期間，提出“自由經濟示範區條例”，但被民進黨強力杯葛而無法通過。當前台灣面臨的國際經貿環境更為險峻，目前黨籍“立委”在曾銘宗、費鴻泰、賴士葆領銜下，重新提出這項法案的修正版，相信如此才能有效因應這波區域經濟整合的浪朝，不致讓台灣被邊緣化，我們希望全黨同志能全力支持。



吳敦義說，也希望執政黨能認清現實，與國民黨共同研究“自由經濟示範區”設立的可能性，不要成為台灣試圖融入區域經濟整合的絆腳石。而我們努力的目標就是“拼經濟、顧生活”，讓我們攜手同心，2020重新贏回執政權，才能撥亂反正，使台灣經濟永續發展，讓全民共享富裕經濟的果實。