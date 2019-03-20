21個省份非洲豬瘟疫區解除封鎖

中評社北京3月20日電／農業農村部副部長於康震19日表示，目前我國非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫情發生勢頭趨緩，已有105起疫情解除了疫區封鎖，占疫情總數的九成以上。21個省份的疫區已全部解除封鎖。



他是19日在農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視頻會上作出上述表述的。



於康震介紹說，截至目前全國累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。



但他也表示，雖然目前非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找准關鍵點。生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要。各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。



同時，各級畜牧獸醫部門要鞏固防控成效，進一步完善防控長效機制，有效落實防控措施，持續提升疫情防控水平，並抓好生豬基礎產能保護和肉品供給保障，力爭全國疫情可控，不蔓延成勢。



他還要求統籌抓好2019年動物防疫工作，強化基礎免疫、監測預警、檢疫監督和應急準備，高質量地完成今年動物防疫各項工作任務目標。



（來源：新華社）