澳門將舉辦"藝文薈澳"活動

中評社北京3月20日電／記者19日從澳門特區政府文化局獲悉，澳門自4月起將舉辦大型國際綜合文化藝術盛會“藝文薈澳”，並率先呈獻大英博物館館藏意大利文藝復興素描展和美在新時代──中國美術館典藏大師作品展。



大英博物館館藏意大利文藝復興素描展將展出包括曼特尼亞、柯勒喬、達·芬奇、米開朗基羅、提香、拉斐爾、羅素·菲倫蒂諾等42位意大利文藝復興大師共52幅素描真跡，展期為4月12日至6月30日。今年恰逢達·芬奇逝世500周年，展覽於4月12日開幕，正好呼應其誕辰1452年4月15日。



美在新時代──中國美術館典藏大師作品展為了慶祝中華人民共和國成立70周年和澳門回歸祖國20周年，精選中國美術館珍藏的包括齊白石、張大千、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、傅抱石、李可染等近現代名家大師作品近90件，較全面地呈現百餘年來的中國美術傳承脈絡，展期為5月4日至7月28日。



“藝文薈澳”活動由澳門特區政府社會文化司指導，文化局和旅遊局主辦。活動還包括澳門樂團和澳門中樂團的大型音樂會、文化中心亮點節目、澳門高等院校視覺藝術展示、國際青年音樂節、國際青年舞蹈節、國際青年戲劇節等。屆時，“全城美術館，處處藝術園”，將為澳門市民和遊客帶來美好的藝術長夏。



（來源：新華網）