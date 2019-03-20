美國拉攏巴西有何用意

中評社香港3月20日電／巴西新任總統博索納羅19日到訪白宮，與美國總統特朗普舉行會晤。特朗普在會晤後宣佈，美國將加強與巴西在安全和經貿領域的合作，並有意給予巴西“重要非北約盟國”地位。



新華社今天國際觀察文章說，分析人士認為，此番向巴西“示好”體現出美國的多重考量：一方面美國希望巴西能在委內瑞拉問題上發揮更大作用，另一方面也希望將巴西拉進自己的拉美陣營，擴大美國的地區影響力。



談合作 拉關係



特朗普當天下午在白宮玫瑰園與博索納羅舉行的聯合記者會上說，美國有意給予巴西“重要非北約盟國”地位，甚至會考慮讓巴西成為“北約盟友”。美國會與“重要非北約盟國”進行只有北約盟國才能享有的軍事與財政合作。



白宮在隨後發佈的聯合聲明中說，美巴致力於強化與巴西在安全與經貿領域的合作。兩國於18日簽署《技術保障協議》，允許美國公司使用巴西境內位於赤道附近的衛星發射基地。巴西還同意將給予美國公民赴巴旅遊免簽入境待遇。



兩位領導人均高調表示雙邊關係進入“新階段”。特朗普表示，美巴關係正處於歷史最好時期。博索納羅則稱，這是過去幾十年里首次有“不反美”的巴西總統來到美國。



此訪是博索納羅1月就職後的首次出訪，也成為第一個將首訪目的地定在美國的巴西總統。博索納羅去年以“黑馬”之勢當選巴西新總統。他打出契合民意的“嚴懲腐敗、恢復治安”的口號，宣稱“巴西至上”。



有需求 謀交換



分析人士認為，在過去20年間，巴西和委內瑞拉、古巴等國家同屬拉美地區左翼陣營，與美國一直“不對付”。現在，隨著明確表達“親美”意願的博索納羅上台，美國看到了與巴西走近的可能性，隨即展現“招攬”姿態，滿足自身的多重利益需求。