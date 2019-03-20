折叠屏手機“爆發”　巨頭入場競逐先發優勢

中評社北京3月20日電／近期，折叠屏手機成為智能手機市場的熱門話題。不久前西班牙巴塞羅那世界移動通信大會開幕前後，包括三星、華為在內的一批廠商密集發布了不同款型的折叠屏手機，引發全球市場關注。



國內一些智能終端業界人士認為，折叠屏手機處於起步階段，受技術、產能等因素制約，大規模普及尚需時日。但從產業發展的角度看，折叠屏技術有可能成為智能手機產業創新競逐的焦點，國內品牌集中發力有利於推動我國柔性顯示等產業的創新發展。



折叠屏手機迎“爆發元年”



“本來以為展會最熱的話題還是5G，沒想到變成了折叠屏手機。”一位參加今年世界移動通信大會的業界人士發出這樣的感慨。



據不完全統計，在巴塞羅那世界移動通信大會開幕前後，公布最新折叠屏手機產品或技術的國內外企業有華為、三星、中興、OPPO、小米、TCL等。一些研究機構發布的專題報告認為，從國內外廠商新品發布密集度來看，今年將成為折叠屏手機的“爆發元年”。



每年一屆的巴塞羅那世界移動通信大會和美國拉斯維加斯消費電子展，並稱為全球最具影響力的移動通訊和消費電子類展會，在全球通信業界具有強大的影響力。從展會發布情況看，目前市場關注的“競爭焦點”分別是華為公司推出的基於第五代移動通信技術（5G）的Mate X商用手機和三星公司推出的Galaxy Fold商用手機。



