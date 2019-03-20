金融超市、互聯網平台下架現金貸產品

中評社北京3月20日電／北京市互聯網金融協會近日發布《關於相關企業為非持牌放貸機構提供導流服務的風險提示函》，規範網貸導流業務。



以下為風險提示函原文：



3月15日，央視315晚會曝光“714高炮”超利貸黑幕和融360涉嫌為“現金貸”提供導流服務的行為，揭露多家公司從事高利貸、收取“砍頭息”，違規放貸、暴力催收等行為，引發社會廣泛關注。



2017年12月，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室共同發布《關於規範整頓“現金貸”業務的通知》指出，各類機構以利率和各種費用形式對借款人收取的綜合資金成本應符合最高人民法院關於民間借貸利率的規定，應當充分保護金融消費者權益，不得以任何方式誘致借款人過度舉債，陷入債務陷阱。



2018年5月，銀保監會《關於規範民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》中明確指出，未經有權機關依法批准，任何單位和個人不得設立從事或者主要從事發放貸款業務的機構或以發放貸款為日常業務活動。嚴厲打擊以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款。嚴厲打擊面向在校學生非法發放貸款，發放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息（費用）變相發放貸款行為。



