京報：美台對大陸切香腸　大陸應反過來切

中評社香港3月20日電／美國在台協會處長酈英傑與台灣“外交部長”吳釗燮星期二在台“外交部”共同舉行記者會，宣布美台將成立“印太民主治理咨商機制”，作為雙方定期的對話機制。酈英傑說，首次對話預計今年9月在台北舉行，美方將由國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員帶隊，率團前來參加。



環球時報今天社評指出，這是美台之間的一個新機制，也是美方這兩年通過一系列涉台法案後的一個明顯動作。那麼如何評價這一動作對北京的挑釁程度呢？



華盛頓無疑往前拱了。首先發布這一決定的形式就不同以往，這是美國在台協會處長40年來首次在台“外交部”與台“外交部長”共同舉行記者會，這本身構成了一種打破。其次，美台構建了一個圍繞印太問題的對話，暗示了美國對台往印太戰略裡面擠的歡迎。



與此同時，美方做出不希望此事刺激中國大陸的姿態，似乎想控制此事的影響。酈英傑在記者會上強調，這件事不應被視為美國要挑釁中國。他說美對台政策基於美中三個聯合公報及“與台灣關係法”，這是美方涉台的標準態度。他還在記者會上明確反對台灣搞獨立公投，稱此舉有可能改變現狀。



美方將派國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員帶隊參加對話，這個級別和之前美國國務院赴台官員的級別差不多。



總的來看，美國在用“切香腸”的方式對美台關係做提升，增加這一關係對北京的長痛，同時為在某個特殊時刻把美台關係作為對華施壓的突出牌來打做鋪墊。



美台關係將對台海形成的下一個嚴重危機點應是美國對台可能的大規模軍售案。台媒爆出當局已決定耗資3200億新台幣，購買美國F-16V戰機、M1A2主戰坦克等，如果美批准售台這些進攻型武器，大陸料將做出激烈的反應。



隨著美方打破規矩，美台相互勾結的動作勢必逐漸增多，大陸如果總盯著雙方官員說了什麼話，又有什麼小動作，肯定會很累。而且我方會受他們牽制，陷入被動。