洪秀柱：遊說韓國瑜參加初選別用奇怪的徵召

洪秀柱陪同子弟兵李旨揚，完成國民黨新北市“立委”初選登記作業。（中評社） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨內力拱高雄市長韓國瑜出戰2020的聲浪持續走高，國民黨前主席洪秀柱今天表示，選舉當然希望提最能勝選的人，但也必須這個人有意願，而不是黃袍加身。她呼籲韓國瑜站出來一起初選，如果大家都認為他是最強，要想辦法遊說他出來，所有最強的人都公平的參加初選，而不是用奇奇怪怪的徵召方式，破壞制度。



洪秀柱今天率領來自各地的洪家軍子弟兵，陪同擔任她“立法院副院長”期間的辦公室副主任李旨揚，完成國民黨在新北市第9選區“立委”初選的登記作業，希望給年輕人一個機會為民眾服務。



洪秀柱被問到國民黨是否該徵召韓國瑜出戰2020一事時表示，提名最有實力、最強的人，這理所當然，選舉當然希望能提出最能勝選的人，但是也必須知道這個人有沒有意願出來參選，這叫制度。一方面要找最強的人，一方面還是要遵守制度，不能強人所難。



洪秀柱指出，韓國瑜因為是目前為止被認為最強的人，但是她不希望是眾星拱月、黃袍加身的方式讓韓出來，而是希望韓就站出來一起初選，才不會發生拚了半天之後，再來跟誰再選一次，這跟當初換柱是有點像，反而會製造黨內不和諧，破壞黨的團結。



媒體追問國民黨中央說協調將韓國瑜先納入初選，洪秀柱認為，這就是改變制度了，大家要深思，一個制度的建立不太容易的，要破壞一個制度是很容易，如果今天可以這樣做的話，那地方各級各類選舉，都可以這樣子，這是否恰當值得深思。



洪秀柱強調，她肯定黨中央求勝心切，每一個人都求勝心切，但是一定要想盡辦法讓出來選的人是出自內心，心甘情願為大家服務，必須有這樣的決心，更放心，如果大家認為韓國瑜最強，那所有最強的人也都應公平的參加初選。