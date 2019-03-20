網路民調：韓國瑜大幅完勝柯賴朱蔡

高雄市長韓國瑜人氣持續火紅。（中評社資料照） 中評社台北3月20日電／2020大選《Yahoo民調》結果顯示，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜無論在看好度或支持度方面，皆完勝無黨籍台北市長柯文哲、前“行政院長”賴清德、前國民黨主席朱立倫等人。賴清德的看好度與支持度，均大幅領先蔡英文。



《Yahoo民調》問及“請問2020大選你看好誰”？最多民眾選擇韓國瑜達40.1%，其次依序是柯文哲12.8%、賴清德11.4%、朱立倫10.5%、蔡英文6.9%、王金平6.1%、吳敦義1.4%、張善政1.3%、周錫瑋0.4%。韓遙遙領先柯27.3%與賴28.7%，而柯僅勝賴1.4%，至於蔡則輸賴4.5%。



“請問2020大選你支持誰”？韓國瑜仍獲得最多民眾力挺達39.3%，其次依序是柯文哲14.1%、賴清德10.2%、朱立倫9.9%、蔡英文6.7%、吳敦義3.6%、張善政2.2%、王金平與周錫瑋皆2.1%，韓分別贏柯25.2%與賴29.1%，至於蔡則輸賴3.5%，基本上與看好度趨勢相同。



針對個別人選部分，當問及“請問你覺得韓國瑜該不該參選2020大選”？有高達1772票認為不該，僅893票認為應該，兩者相差近1倍；而當對象換成柯文哲時，則有551票認為應該，但也有320票認為不該。



網友們對於大選的人選各有看法，討論相當熱烈，“蔡英文應先解決新潮流派系長期霸占官位、吃香喝辣、操控“總統”決策的問題，才有資格講改革及出來選“總統”、“明年只剩賴韓對決，其他對手根本沾不上邊”、“不管是誰當，我只選有做事、有成績的人出來，對且我們生活有改善的人”、“都一樣啦！反正既得利益者都不會是老百姓”、“支持賴韓配，來個藍綠大和解嘛”、“想想是誰讓民進黨由盛轉衰的？賴清德才更該代表民進黨出來選“總統”啊！要也是派能選贏的，不是派民調低迷的啊”、



還有網友紛紛留言，“韓國瑜政見也沒兌現幾樣又要跑去選‘總統’嗎”、“我支持韓國瑜選‘總統’，他是一個為人民為國家做事的人，不像其他人都會講謊話”、“才剛選上高雄市長不是應為支持你的選民服務？而不是因國民黨想贏，就背棄那些支持你的選民”、“懇請韓市長盡速表態不參選2020，因您是高雄市民用全力推拱出來的市長，怎能馬上去參選2020？理應任期做滿4年，現今政局混亂，何苦去淌這場混水？將高雄市政做好做滿，2024再行參選，相信會得到全民支持的，請慎重考慮”。



針對無黨籍台北市長有網友留言指出，“4年前說我就是來處理大巨蛋，4年後大巨蛋被他放爛，能力在哪”、“先把4大弊案清一清，不要留給下一任，再出來選“總統”、“藍綠要選的有種退黨參選，要繼續待在2個爛黨，我絕對投柯啊，雖阿北看起來好像不怎麼樣，但一定比2黨的好”、“柯P還是當市長就好，他的國防外交完全不行啊”、“變色龍市長沒有中心思想，票投藍綠，至少還知道結果”、“雖覺得需要柯這樣的人出來，但他在政治這塊的經歷還是比較菜，再來就是他沒有黨的力量，自己培養的人不知夠不夠擔當大位，不然就算選上了，下面沒有自己人，都是一些豺狼虎豹等著弄他，恐怕會很難做”、“國家‘元首’不是百里侯，柯P的聲望和魄力嚴重不足”、“任期還沒做完不要想像韓國瑜一樣整天準備想打臉投他票的中間選民”。