江蘇常州凌家塘批發市場訂5億元高雄農漁產

江蘇省常州市凌家塘批發市場有限公司20日簽下5年訂單，每年採購新台幣1億元高雄農漁產品。（照片：高雄市農業局） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後積極推廣農漁產品爭取訂單，江蘇省常州市凌家塘批發市場有限公司理事長李中正20日率隊參訪，在農業局局長吳芳銘及議員李眉蓁見證下，與高雄果菜運銷股份有限公司及高雄區漁會當場加碼簽訂每年新台幣1億元，首簽約期即長達5年，總價值高達5億元的訂單。



高雄果菜運銷股份有限公司為高雄果菜批發市場的經營主體，該市場為大高雄地區一級批發市場，蔬果拍賣交易量逐年增加，2018年青果及蔬菜交易金額合計共36億8千餘萬元，為南台灣最大果菜市場批發中心。高雄果菜運銷公司向來只供應南台灣民生蔬果，現在由曾任北農總經理的韓國瑜發揮昔日長才，借用當年經驗推動，成功拿下第一筆外銷訂單。



農業局指出，高雄市漁業年產量約51萬公噸，占全台約50%，為全台第一，魚種多元包括遠洋的鮪魚、秋刀魚、魷魚和養殖的石斑、虱目魚、鱸魚、台灣鯛等，產量多，品質優，透過冷凍加工儲存，全年都可以供貨，本次同時與高雄區漁會簽訂漁產品外銷訂單。



農業局表示，這次外銷將可打開高雄市及台灣農漁產品運往江蘇凌家塘農副產品批發市場的通路，該市場為江蘇省最大的批發市場並規劃建設的“八區一街八中心”，經營來自江蘇、山東、河北等 20 多個省（市）的蔬菜、果品、糧油、水產品，也是華東地區重要的農漁產品集散中心，為大陸農產品批發十強市場之一，具有影響力。



農業局表示，透過這次的全新通路打開，可望提高高雄市及台灣農漁產品能見度，透過江蘇凌家塘農副產品批發市場的集散效應和配送中心平台，吸引更多外銷訂單湧入，不僅造福本市農漁民，更可望將影響力擴及全台灣，對於協助農漁民收入大有助益。