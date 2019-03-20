菲外長：中國從未以自身體量和優勢施壓鄰國

中評社北京3月20日電／2019年3月20日，國務委員兼外長王毅在北京釣魚台國賓館同菲律賓外長洛欽舉行會談。



外交部網站消息，王毅表示，在兩國元首關心和引領下，中菲關係過去三年完成轉圜、鞏固、提升“三部曲”。去年11月習近平主席對菲律賓進行的國事訪問取得圓滿成功，中菲關係提升為全面戰略合作關係，進入新的發展階段。雙方政治互信不斷深化，務實合作成果豐碩，積極探索海上合作，攜手維護南海和平穩定，著力推進安全、發展、人文三大支柱領域合作，穩步拓展共建“一帶一路”，不斷推動中菲關係提質升級。



王毅指出，菲律賓作為中國-東盟關係協調國，積極推進中國-東盟關係和東亞區域合作，中方對此高度讚賞。中方願同包括菲律賓在內的東盟國家一道，爭取在三年內完成“南海行為準則”（COC）磋商，積極探討商簽“一帶一路”合作文件，深化智慧城市合作，加強包括青少年在內的人文交流，提升中國與東盟防務合作，力爭年內完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判，推動中國-東盟關係再上新台階。



洛欽表示，菲中友誼歷史悠久，兩國一直是好朋友，從來不是敵人。中國從不干涉別國內政，從未利用自身體量和優勢施壓鄰國。從來沒有一個國家像中國這樣，給世界帶來希望。中國獨特的體制優勢使中國取得了他國無法比擬的發展成就，中國共產黨的領導發揮了無可替代的作用。歷史上，西方國家通過殖民主義和帝國主義方式壓迫發展中國家，而中國的“一帶一路”倡議在實現自身發展的同時，帶動了其他國家共同發展，實現共同繁榮。



洛欽表示，杜特爾特總統期待下個月來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。菲方願同中方鞏固政治互信，深化各領域合作，共同探索推進海上合作，維護海上和平穩定，不斷推動菲中關係取得新進展。菲方將發揮好東盟-中國關係協調國作用，積極推進COC談判，推動東盟國家同中國友好合作關係取得新進展。