藍出現折衷提案　經朱王同意將韓納初選

李哲華。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選爭議或許有解套方案？面對基層拱高雄市長韓國瑜參選的聲音，以及前主席朱立倫和前“立法院長”王金平已表態參選的狀況，黨組發會主委李哲華今天拋出協調方案，即在4月初選正式公告前，可透過“協調”徵得朱、王同意，將韓納入初選機制，勝出者成為“總統”候選人。李強調，如果這方式獲得中常委認同，將由中常委提案，經中常會授權給提名小組來協調。



在民進黨前“行政院長”賴清德表態參加黨內初選後，國民黨內拱韓國瑜的聲量更為增加，但因韓已表示他不會參加初選登記領表，而朱立倫和王金平則已表態參加初選，如何處理這些拱韓聲音，讓國民黨傷透腦筋。



李哲華今天提到，去年九合一選舉有“徵召、協調、初選、禮讓”等4種方式進行提名，而過去台中、澎湖、金門、台東、高雄等關鍵選區都是用協調方式，直接由提名小組來找候選人談一談；高雄部分，韓國瑜跟藍委陳宜民當時也透過協調，一致同意以全民調方式競爭，最後由韓出線，是無初選之名，但有初選之實。



而由於這次2020初選制度已確定由民調七成黨員投票三成的方式來進行，並無所謂的特別辦法，李哲華說，所以或許可由中常委提出協調的方案，經中常會授權給提名小組，找來朱、王兩人透過協調方式，討論是否同意納入韓國瑜進民調，以及採取何種民調方式來代替原有的初選辦法，而若最後協調不成就回歸初選，目標是選出最強的候選人。



李哲華也提到，初選按照4年前的時程，4月上旬將作業時程及要點提報常會、中旬公告、下旬領表，5月登記，6月底以前完成黨員投票跟民調，7月下旬到8月送全代會，所以如要採取協調方式，當然要在4月初選作業要點送常會之前確定來進行。