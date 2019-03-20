俄專家：中哈關係不會因納扎爾巴耶夫離任改變

中評社香港3月20日電／俄羅斯專家在接受衛星通訊社採訪時表示，哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫離任後，中國仍將是哈薩克斯坦關鍵的經貿合作夥伴。



哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫2019年3月19日宣佈，他將從2019年3月20日起停止履行總統職權，剩餘任期將由議會上院議長托卡耶夫完成。納扎爾巴耶夫的任期本應於2020年屆滿，哈薩克斯坦定於2020年4月迎來下屆總統選舉。



俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所後蘇聯研究中心部門主任葉蓮娜·庫茲米娜表示："托卡耶夫具有豐富的政治經驗。他很明白，中國是近鄰，也是世界經濟大國。中國是哈薩克斯坦經濟最大的投資來源國之一。中國與哈薩克斯坦簽署了重要的經濟合同。這不但指能源合同，還有生產和運輸領域的協作。"



庫茲米娜積極評價了中哈在"一帶一路"倡議框架下的合作，以及中哈俄協調開展的交通項目。她補充說："去年還簽署了中國和歐亞經濟聯盟間的經貿合作協議。這也有助於加強該地區的多邊關係。我認為，哈薩克斯坦2020年選出下一屆總統後，兩國仍將保持睦鄰友好的夥伴關係。"



庫茲米娜指出，過去6年中，納扎爾巴耶夫與中國國家主席習近平共會面18次，兩國政府和各級官員也都保持了頻繁密切的接觸。中國是哈薩克斯坦重要的貿易夥伴，2018年前9個月，中哈貿易額佔哈外貿總額的12.1%，超過該數字的只有哈薩克斯坦與俄羅斯（18%）和意大利（14%）的雙邊貿易額佔比。她還指出，2018年上半年，中國向哈薩克斯坦投資156億美元，超過2017年全年的中國對哈投資額（148億美元）。



俄羅斯科學院東方研究所中亞、高加索和烏拉爾-伏爾加河地區研究中心分析小組主任斯坦尼斯拉夫·普里特欽認為，發展與中國和俄羅斯的關係仍將是哈薩克斯坦外交政策的基礎。



普里特欽說："哈薩克斯坦的外交路線未必會改變，因為納扎爾巴耶夫仍將是關鍵的決策人物。哈薩克斯坦與中國、俄羅斯和西方國家形成的關係體系是共和國穩定、多方位外交政策的基礎，哈薩克斯坦國內沒有哪位政治家想要改變它。"