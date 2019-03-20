美國貿易談判代表團下周來京？外交部回應

中評社北京3月20日電／2019年3月20日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：昨天，哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫宣布辭去總統職務。作為哈薩克斯坦的友好近鄰，中方對此有何評論？這是否會影響哈中關係發展？對納扎爾巴耶夫在發展哈中關係上所發揮的作用如何評價？



答：納扎爾巴耶夫總統是哈薩克斯坦共和國的締造者，是深受全體哈薩克斯坦人民擁戴的民族領袖。中方對納扎爾巴耶夫總統作出的決定表示理解。



中哈建交27年來，納扎爾巴耶夫總統始終致力於中哈友好，推動建立了中哈全面戰略夥伴關係，支持並積極參與共建“一帶一路”合作。中方對此給予高度評價。



剛剛宣誓就職的托卡耶夫總統是中國人民熟知的老朋友、好朋友。中方希望並相信，哈國家發展建設事業將不斷取得新成績，我們祝願友好的哈薩克斯坦繁榮昌盛。



中哈互為重要鄰邦。當前，中哈關係保持高水平運行，深化中哈全方位合作符合兩國共同利益，也是中哈各界的共識。中方對中哈關係、中哈合作前景充滿信心。



問：你能否告知下周的中美經貿磋商將於何時開始？



答：關於這個問題，建議你向商務部了解。



我能說的是，最近中美雙方經貿團隊的磋商取得實質進展。我們相信雙方團隊能落實好兩國元首指示，在相互尊重的基礎上達成一份互利共贏的協議。



問：據報道，19日，美國務院助卿波夫萊特稱，中國、俄羅斯正在研製陸基反衛星武器，增加了外空衝突的風險。這令人對俄中參與防止太空軍備競賽談判的誠意產生懷疑。中方對此有何評論？



答：外空是全人類共同的財產，維護外空安全是國際社會的共同責任。中方一直致力於和平利用外空，積極倡導防止外空武器化和軍備競賽，多年來與俄羅斯一道在日內瓦裁談會推動“防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約”草案。中方從來沒有、今後也不會參與任何形式的外空軍備競賽，這一立場沒有改變。



我想提醒大家注意的是，美國公開將外空定位為新的戰場，已經成立了外空司令部，正在組建外空部隊，並計劃在外空部署激光武器。是誰在加劇外空武器化和戰場化風險，是誰在威脅外空安全，這不言自明。美國一方面推進外空軍力建設，一方面炮製所謂“中國外空威脅”、“俄羅斯外空威脅”，實質上是要為自身謀求單方面軍事優勢、研發先進武器尋找借口。美方對中方的不實指責根本站不住腳，中方不予接受。如果美方真正關心外空安全，就應該與中國、俄羅斯一道，積極參與到外空軍控進程中來，而不是相反。



問：關於哈薩克斯坦總統辭職，中方是否擔心哈方領導人更替會影響中哈經貿關係，特別是雙方在“一帶一路”框架下的合作？



答：我剛才已經說了，中方對納扎爾巴耶夫總統積極推動中哈全面戰略夥伴關係發展給予高度評價。剛剛宣誓就職的托卡耶夫總統是中國人民熟知的老朋友、好朋友。中方希望並相信，哈薩克斯坦國家發展建設事業將不斷取得新成績，祝願友好的哈薩克斯坦繁榮昌盛。



同時我們認為，當前中哈關係保持高水平運行。哈薩克斯坦堅定支持和積極參與共建“一帶一路”，兩國在“一帶一路”框架下的合作成果豐碩。我們對中哈關係、中哈合作，包括中哈在“一帶一路”框架下的合作充滿信心。



問：我們注意到一些西方國家對中非在“一帶一路”框架下合作存在疑慮，比如，有人說中國在“一帶一路”框架下對吉布提的投資是為了拓展自身全球影響力，並可能損害吉經濟。有人說，中國在肯尼亞投資建設的蒙內鐵路會給肯尼亞帶來債務負擔。你如何看待這些聲音？



答：本周一的時候，我已就類似的一些言論作出過回應。我當時指出，這些言論不符合事實，在非洲根本沒有市場。中非合作項目的效果好不好，非洲人民是最有發言權的。



既然你提到吉布提和肯尼亞的項目，這裡我可以跟大家分享兩條最近的消息。根據媒體報道，吉布提外長優素福近日表示，吉中戰略夥伴關係發展令人滿意，感謝中方長期友好幫助。肯尼亞總統肯雅塔最近也表示，近年來肯中關係越來越近，兩國在工業、基礎設施建設等領域合作也越來越緊密。蒙內鐵路項目是非洲地區最有雄心水平的基建項目之一，給肯尼亞人民的生活帶來了很大變化。中方對吉布提、肯尼亞等很多非洲國家領導人和各界有識之士一直以來對中非關係和中非合作的公允評價表示讚賞。



中國有句話，“世上本無事，庸人自擾之”。有些人似乎為中非關係殫精竭慮，對中非合作憂心忡忡，我真怕他們累著。



但不管他們怎麼想、怎麼說，中非雙方高度信任，中非友誼歷久彌堅，中非合作碩果累累。中方將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強與非洲國家在“一帶一路”框架下各領域務實合作，扎實推進落實2018年中非合作論壇北京峰會成果和中非領導人共識，推動中非全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。同時，我們也希望更多的國家真正關注非洲、重視非洲、投入非洲，與中方一道，共同助力非洲的和平穩定與發展繁榮。