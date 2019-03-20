攜帶和牛受精卵赴華案相關德島牧場主被捕

中評社香港3月20日電／關於將和牛受精卵和精子違法攜帶至中國一案，大阪府警方20日以違反《家畜傳染病預防法》等嫌疑新逮捕了被認為是受精卵等流出源頭的德島縣吉野川市經營牧場的松平哲幸（70歲）。



共同社消息，大阪府警方以搬運至中國為由，此前已逮捕了經營烤肉店的前田裕介（51歲）等兩人。據悉前田供述稱“過去幾年內曾數次違法將受精卵等攜帶出境”，府警認為至少5次違法帶出，正在調查事件全貌。



松平的逮捕嫌疑為與前田等合謀，在去年6月29日未接受家畜防疫官的出口檢查，將總計365根裝有和牛受精卵和精子的吸管放入冷凍保存容器內，運到停泊在大阪市住之江區港口的開往中國的渡輪上，違法出口。



據府警介紹，松平稱“收到訂單後出售一事沒錯，但並不知道被違法出口到國外”，否認了嫌疑。



前田供述稱以前出口受精卵時曾在大阪市的港口和松平會面，警方認為松平是在知道將出口到中國的情況下進行了出售。



受精卵等是松平受到某人的委託，於6月28日通過男性熟人交給了前田。據悉接到前田指示的小倉利紀（64歲）用渡輪運出，但被中國相關部門拒絕攜帶入境，他回到日本後進行申報時被發現。



松平在被逮捕前接受採訪時表示：“對方說只要是和牛什麼都行。雖然覺得有些奇怪，但出售是我的工作。”