中評智庫：“一國兩制”台灣模式 解疑釋惑

國家統一關乎中華民族的核心利益，是中國夢的必然組成部分。 中評社香港5月27日電/海峽兩岸關係研究中心特約研究員楊立憲在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《“一國兩制”台灣模式辨析》。作者指出：台灣拒絕接受“一國兩制”，歸結為一點，就是對以“一國兩制”模式統一有恐懼，有擔憂，有懷疑，同時，對以美國為首的西方國家會堅定支持、保護台灣有幻想。雖然台灣目前拒絕“一國兩制”，卻並不等於說“一國兩制”在台灣根本無實施的可能。為了讓台灣願意接受“一國兩制”，大陸除了要不斷增強自身的綜合實力，增強中國特色社會主義的吸引力，增強中國共產黨領導的可信度，增強中國在國際事務中的威信及影響力，增強港澳模式的說服力等，還要就台灣方面關心的種種問題解疑釋惑。文章內容如下：



序言



以“一國兩制”方式解決因內戰而遺留的台海兩岸分治問題，是中共領導人為解決台灣問題而提出的政治構想及主張，但機緣巧合首先應用在解決香港澳門回歸的實踐中。港澳回歸以來的治理情況表明，“一國兩制”實踐雖然不斷遇到這樣那樣的挑戰或問題，需要不斷發展完善，但總體上是運用成功的。通過港澳的實踐，人們對以“一國兩制”模式解決台灣問題增強了信心。



但毋庸諱言，迄今為止，“一國兩制”構想仍不為台灣主流民意（涵蓋泛藍和泛綠兩大陣營）所接受。其原因值得認真探討。習近平總書記在今年“1.2講話”〔1〕中提出，要“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”，這是對從事對台工作者及學者提出的任務和要求。筆者作為長期從事對台暨兩岸關係研究的學者，想就此問題談點管窺之見，以促進相關討論的深入。



一、台灣不接受“一國兩制”的原由



“一國兩制”構想從提出至今，台灣方面從未認真思考其可行性並予以接受。蔣經國當政時曾提出“三民主義統一中國”暨實行“一國良制”。李登輝主政初期制訂的“國家統一綱領”，基本延續蔣經國的大陸政策思路，主張“自由、民主、均富統一中國”。李登輝主政後期提出“階段性兩個中國”、“特殊兩國論”，實即推動“分裂合法化”。陳水扁執政時期乾脆推行“一邊一國”、“正名制憲去中國”、“台灣前途由住民自決”的“台獨”路線。馬英九主政時期，雖然兩岸關係有了較大改善，但馬當局始終堅持“維持現狀”、“不統不獨不武”的立場，拒絕接受“一國兩制”統一構想。蔡英文乾脆直接拒絕“兩岸同屬一個中國”，並把“九二共識”與“一國兩制”混為一談，〔2〕舉執政之力制訂“因應及反制‘一國兩制台灣方案’指導綱領”，以此“作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則”。〔3〕就連當下台灣最紅的藍營政治人物韓國瑜，也不諱言“大部分人無法接受港澳式的一國兩制”。〔4〕