中評智庫：習近平“和平統一論”的核心意涵

中評社香港6月3日電/上海東亞研究所研究員周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《習近平“和平統一論”的創新思維與核心意涵》，作者認為：今年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所作的極其重要講話，被兩岸學術界定義為“指引新時代大陸對台工作的綱領性文件”。這是習近平主持大陸對台工作近7年來，首次發表的最為完整、最為全面、最為權威的對台政策大綱。在這篇全長4287字的講話中，緊緊圍繞“和平統一目標”、“和平統一實踐”、“和平統一前景”、“和平統一基礎”、“和平統一認同”等攸關國家統一的五個主題，精闢闡述新時代的“和平統一論”，被台灣媒體稱之為是“大陸版的國家統一綱領”。大陸輿論界則更進一步認為，迎接新中國成立70周年，習總書記吹響了中國實現完全統一的進軍號。文章內容如下：



一、新時代“和平統一論”的時代背景



要深入學習領會習近平新時代“和平統一論”，其前提是必須深刻瞭解這一理論所處的時代背景，清楚地看到這一理論與新時代的三大時間節點緊密相連。



一是“和平統一論”在中國強起來的新時代產生，具有特殊涵義。放眼全球，古今中外任何強起來的國家的第一要素必須是一個完全統一的國家，國家強盛的根本標誌是國家統一。順應國家統一而誕生的“和平統一論”，將催生全球從未有過的“和平統一”的中國實例，這將大大豐富人類社會發展歷程中國家內部統一的實踐。



二是本文一開始就談到的新中國即將迎來具有重大意義的七十周年華誕。歷經70年持續、勤奮的不懈努力，站在亞洲東方、太平洋西岸的新中國的綜合國力，已達到歷史上從未有過的新的標杆，而進一步實現國家完全統一的中國，國力必將更為強盛，這將有利於確保世界和平，有利於提升兩岸同胞的幸福指數。



三是當今世界正面臨百年未有之大變局，這個大變局的烈度、深度、廣度都大大超出了人們的預料之外，給兩岸統一提供了機遇，當然也帶來了挑戰。