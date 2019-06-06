中評智庫：台灣“雙非勢力”與“柯現象”

“柯文哲現象”、“雙非勢力”的發展，是台灣政局變化中重要的新因素。 中評社香港6月6日電／中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長、中國國際問題研究院研究員郭震遠在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《台灣“雙非勢力”及“柯文哲現象”的發展前景與影響》，作者認為：經歷2014年、2018年兩場“九合一”選舉後，台灣的“雙非勢力”（即非國民黨、非民進黨人士總和）得到明顯發展。而“柯文哲現象”、“雙非勢力”的發展，是台灣政局變化中重要的新因素，產生了不可低估的影響。大陸應在清醒、深刻認識“雙非勢力”與“柯文哲現象”出現和發展前景及其影響的基礎上，制定並實施切實可行的有效對策，以對之實現趨利避害，爭取所用。文章內容如下：



一、台灣出現“雙非勢力”和“柯文哲現象”，但並沒有出現“三足鼎立”的政治格局



2014年和2018年兩次台灣“九合一”選舉，雖然是地方性選舉，但都對台灣政局產生了重要影響。除了分別導致國、民兩黨較量態勢重大改變，並進一步導致或可能導致台灣政權更迭外，還促成了台灣政局中一個重要新因素的出現和發展——“雙非勢力”和“柯文哲現象”的出現和發展，並且對台灣政局產生了重要影響，尤其“柯文哲現象”影響更為重要。由此，引發人們的關注，甚至有人認為台灣政局出現重大轉折，出現所謂“三足鼎立”格局。但這不符合台灣政局的實際情況，迄今台灣政局仍然是國、民兩黨對峙的兩黨格局。而且，在可預見的未來時期，將繼續保持這一格局，出現“三足鼎立”格局是小概率事件。



“雙非勢力”和“柯文哲現象”的出現和發展，不是偶然的、突發的，而是台灣政治、社會一系列矛盾變化、纍積的結果。在這些矛盾中，台灣的政治、社會轉型長期陷於困境，是背景性、基礎性的矛盾。從上一世紀八十年代中開始，台灣進入政治社會轉型期，迄今已三十多年。儘管一些人聲稱“台灣是轉型成功的典範”，但事實上台灣的政治、社會轉型已陷於困境。三十多年來，台灣社會動盪、民眾思想混亂、發展停滯，無不顯示了這一困境。由此，還進一步派生出新的矛盾，主要有國、民兩黨為爭奪政權長期惡鬥，罔顧治理、發展、民生，引發民眾強烈不滿；台灣經濟、社會發展日益停滯、社會貧富差距日益明顯，更加激發民眾不滿。這些矛盾的發生，特別是長期積纍，為“雙非勢力”、“柯文哲現象”的出現和發展，提供了基礎、空間和動力。



但是，上述台灣政治、社會重要矛盾的積纍，還沒有達到引發社會劇烈衝突、民眾情緒完全失控的臨界點；台灣的經濟、民生還可按照慣性發展，沒有完全脫序。這是台灣政局在不斷動盪中，保持大體穩定；民眾的不滿在持續強化中，但還不會全面爆發的基本原因。所以，“雙非勢力”和“柯文哲現象”不具備持續大發展的基礎，難以對台灣兩黨對峙的政治格局形成轉折性改變而形成“三足鼎立”政治格局。由此可以預料，台灣政局的“三足鼎立”格局的形成，存在諸多不確定性，在可預見時期內，將衹能是很小概率事件。