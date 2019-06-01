中評智庫：“台獨”策略轉向與路徑依賴

蔡英文當局不斷操作“反中牌”製造兩岸關係緊張 中評社香港6月1日電/武漢大學中國邊界與海洋研究院副研究員、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究人員葉正國在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《蔡英文當局推動“台獨”的策略轉向與路徑依賴》，作者提出：蔡英文當局以往“先內部後兩岸”策略的失敗，從而逐漸離開中間路線，訴諸基本教義派，遂明確亮出“台獨”立場，轉向“先兩岸後內部”抑或“雙軌並行”策略，將台灣作為“對抗中國大陸擴張主義的堡壘”，通過碰撞和對抗使兩岸僵局無解。而蔡英文當局推進“台獨”的重點轉向“兩岸議題”，但仍然服務於內部政治生態，手法還是基本保持不變。這包括不斷增強台灣民眾的身份形塑的“台灣意識”，重視依賴法律手段的過程推進和價值話語的觀念塑造。對此，大陸必須保持戰略定力，積極引領兩岸關係，進行針對性防禦或主動性佈局。文章內容如下：



習近平總書記在今年1月2日《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要談話，提出探索“一國兩制”的台灣方案等五點主張,為兩岸關係指明了方向。蔡英文當天即召開記者會強烈回應，隨後在各種場合隨意扭曲,更是在3月11日召開“‘國家’安全會議”，宣佈反對“一國兩制”等七項指導綱領，作為台灣當局的行動準則。目前，國際局勢風雲變幻，兩岸關係複雜多變，蔡英文當局無視民意走向，對大陸負面解讀，炒作兩岸議題，限制兩岸交流，激化兩岸對立，為2020年台灣地區領導人大選做鋪陳，以回穩台灣政局變化。據此,有必要對蔡英文當局推動“台獨”及大陸的應對問題進一步探討。



一、民進黨當局推進“台獨”的策略轉向



在很長一段時間，蔡英文當局採取模糊性戰略，不願對兩岸關係政治定位、台灣前途等根本性問題表態，衹是不斷重複“釋善意，要溝通、不挑釁”等姿態，採用“新四不一沒有”①的漸進台獨路線，試圖蒙混過關，做給台灣民眾看，將兩岸僵局的責任推到大陸身上。②實際上，蔡英文當局在“不承認‘九二共識’，不愛‘中華民國’，又不宣布‘台獨’”的維持現狀幌子下，試圖改變台灣島內政治版圖，鞏固執政地位，在兩岸關係中獲得主動。雖然台灣地區第三勢力不斷崛起，厭惡藍綠的中間選民不斷增加，但兩黨政治仍然是政治的主軸。蔡英文當局不斷“去國民黨化”或“去主權化”，動用行政資源毫不手軟，採取一系列措施消滅或邊緣藍營政黨。為此，蔡英文當局以“年金改革”、司法改革和轉型正義等推動社會分化、階級對立和世代仇恨，進行意識形態操作，提供輿論氛圍，針對性塑造台灣社會。然而，蔡英文當局的施政無法端出亮點，兩岸關係又停滯不前，在國際社會又自我設限，社會接受度不斷下降，致使“九合一”選舉敗北。這也標誌著蔡英文當局以往“先內部後兩岸”策略的失敗。蔡英文當局開始離開中間路線，訴諸基本教義派，遂明確亮出“台獨”立場，轉向“先兩岸後內部”抑或“雙軌並行”策略，將台灣作為“對抗中國大陸擴張主義的堡壘”，通過戰略碰撞和對抗使兩岸僵局無解。③