中評智庫：中美對抗下台灣道路選擇

中美對抗烈度升高，台灣如何選擇道路？ 中評社香港5月22日電／中華鄭和學會秘書長張明睿博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《中美對抗下台灣的道路轉化》，作者認為：中美之間最敏感的地緣槓桿，莫過於“作為戰略資源與工具的台灣牌”。台灣戰略依賴，失去了戰略耐心與定力，也失去了理性判斷。中美衝突，美國目的乃在“抑制中國大陸發展速度維繫美國霸權”，台灣急於“獨立心”態，美國也樂於視台灣為槓桿，禍及台海。一來可以減輕中國大陸在南太平洋島國經營，突破美國第二、三島鏈的戰略防禦設想的壓力；其次，若衝突升高引發戰火，迫使大陸由經濟發展戰略轉向台海戰爭遂行，放棄了和平發展的背景，兩岸将陷於軍事衝突。文章內容如下：



序言



國際社會是由眾多成員所聚集，成員們也為著自己的“生存與發展”在忙碌著，傳統的“政治地理學”由這個著眼點，把國家視為有機體，二次大戰爆發後，這個學說成為“代罪羔羊”，被認定為偽科學，卻無法抹去“生存與發展”的事實需要。



“國際社會”與“國內社會”具有不同的政治識別，“無政府狀態”是主要的分野，雖然國際社會成員們，可以創造制度、形成規範，讓彼此相互依賴著，卻也無法有效處理“衝突”問題。“沒有共同權力的地方就沒有法律，而沒有法律的地方就沒有所謂不公正。”沒有“道德”成為無政府狀態的特徵，國際社會成員衹能依靠“自助”的方式“捍衛生存”與“促進發展”。



“捍衛與促進”是以資源為基礎，無資源難成工具，無工具難以展現力量予以實踐。在國際政治領域，國家力量轉變為國家權力，“生存與發展”則是國家的根本利益，透過權力追求利益極大化成為國家天職。



二戰後，美國和平轉移了英國的主導權，卸掉日本的經濟競爭能力，贏得冷戰的長期鬥爭，進入了“獨強”地位，“霸權穩定”的思想，解釋著“美國治下的和平”，用中國傳統觀念，“以力服人者霸”，“霸”乃是基於“力”而來。