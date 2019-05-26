中評智庫：香港青年國家意識培養

中評社香港5月26日電/上海東亞研究所所長助理、中評智庫基金會研究員何文在《中國評論》月刊5月號發表專文《香港青年國家意識培養途徑和方法》。作者認為：在中西文化交融的香港，香港青年的價值觀深受西方影響，呈現明顯的多元化趨勢，有著濃厚的理想主義色彩，培養青年國家意識和愛國精神的培育尤其需要增強文化感召力，支持特區政府開展國民教育，以中華文化為紐帶促進香港與內地的文化交流，引導香港同胞尤其是青年一代樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，讓愛國愛港的核心價值和光榮傳統薪火相傳。熱愛祖國必先認同祖國，認同祖國需先瞭解祖國。應引導香港青年深入瞭解香港和國家的昨日今天，清醒認識香港的政治地位，切身體會香港和國家的關係，全面準確領會“一國兩制”，樹立強烈的國家意識，正確處理家國關係。文章內容如下：



近年來，香港“本土主義”甚至“港獨言論”甚囂塵上，這其中，青年成為主要參與力量。大量調查顯示，香港青年“國家意識”缺失，“身份認同”混亂。中央對此高度重視，習近平主席在慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮上嚴肅指出：“任何危害國家主權安全……，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的”，明確指示“要注重教育、加強引導，著力加強對青少年的愛國主義教育”。



一、香港青年國家認同演變趨勢



香港曾以移民居多，他們普遍缺乏歸屬感，存有過客心態，衹是把香港當作暫時的落腳點。加上英國既不希望港人有太強的“中國情結”，也不希望港人有太強的“英國情結”，於是港英當局長期在港實施“疏離教育”，淡化、迴避政治、國家、民族等議題，蓄意以社會代替國家，偏重經濟教育，鼓勵港人漠視自身的族群、民族、國家等問題。



上世紀70年代以後，隨著“回歸”議題的臨近，港英政府一方面通過打擊腐敗、改善民生，提高自己在港人心目中的形象，另一方面加大力度限制港人愛國活動，公民教育也以空洞的普世價值取代國情教育和愛國主義教育，導致港人逐漸對祖國缺乏瞭解，“國家意識”淡漠。