中評論壇：中美關係走向與兩岸關係

論壇現場 中評社香港5月20日電/上海市公共關係研究院、中國評論通訊社不久前在中評智庫基金會會議室舉辦座談會，邀請解放軍軍事科學院首席專家暨博士生導師王衛星少將、上海市公共關係研究院院長陳士良研究員、中央黨校一國兩制與國家統一研究所所長張仕榮教授、中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁研究員、中國社會科學院美國研究所戰略研究室主任樊吉社研究員、國台辦海研中心副主任鞠海濤與會。座談會由中國社會科學院研究員、上海市公共關係研究院執行院長王鍵主持。與會者圍繞中美建交四十年來中美兩國關係的發展，以及《告台灣同胞書》發表40周年以來兩岸關係的發展及未來可能發生的重大變化，各自給出了精辟的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號以《中美建交暨兩岸關係四十年》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



王鍵：開場白



此次研討會的舉行，旨在集思廣益，梳理中美關係發展40年的經驗與教訓並分享推動兩國合作交流的真知灼見，同時也回顧《告台灣同胞書》發表四十年以來兩岸關係的歷史軌跡。



在40年前的冷戰形勢下，中美共同面臨的安全利益超越了台灣等問題構成的障礙，促成了兩國建交，而1979年中國開始實施的改革開放又極大拓展了兩國的共同經濟利益。回顧中美建交40周年，國際形勢滄桑巨變，中美關係也經歷了跌宕起伏。中美關係有變化的部分亦有不變的部分，今天仍然能夠找到中美關係發展動態中始終保持“不變”的若干“基本面”：第一，維持中美關係正常發展的戰略重要性沒有變；第二，中美持續穩定的戰略合作、互惠受益的基本事實沒有變。