抄出來的神劇　最終只能淪為笑柄　

中評社北京5月23日電／最近，由某當紅小生主演的探案劇，因劇情多處涉嫌抄襲海外劇，網絡口碑遭遇“滑鐵盧”。開篇被贊為精致、燒腦的高分良心劇，卻因抄襲問題評分、口碑大跌，觀眾的“苛刻”終於為那些將“融梗”“抄襲”視為捷徑的影視劇創作者敲響警鐘，更體現出當下欣賞習慣與審美共識的升級——踏踏實實做原創才能贏得尊重與認同！



這部開播前就打出“當紅小生主演”“本格推理”“精致到服化道每個環節”等宣傳概念的劇集，觀眾本來滿懷期待。但隨著似曾相識的情節不斷出現，觀眾的態度發生了巨大轉折。無論是兩位主人公從初相見到深入互動，一路情節發展與經典英劇《神探夏洛克》有太多相似之處，不少細節更是堪比“高仿”式翻拍。不僅如此，劇集中不少具體案件與多部歐美劇集也高度相似，有兩起案件的案發現場、推理關鍵、凶手設局與海外作品幾乎完全一致，這就使得創作者難逃“拿來主義”的質疑。



隨著越看越“眼熟”，這部劇集的網絡評分不斷滑落，觀眾從觀劇欣賞的心態變為“挑錯”和“找茬”。為了證明劇中案件的高度一致，有網友甚至曬出了該劇劇情與涉嫌抄襲海外劇集的分鏡對比圖，在種種分析吐槽文章裡，“科普”蓋過了劇方早先設置的各種宣傳熱點話題。原本想著被本土推理劇“驚艶一下”，不料卻看了一部炒冷飯的海外劇“漢化版”，自然引發了網友們的猛烈抨擊。



一部抄出來的“神劇”栽了！這大快人心的批評聲，之所以可貴而震撼，是因為“原創力”終於列入評判一部國產劇集的核心標準要素。之前，雖然在電視劇創作中“借梗”並不新鮮，情節東拼西凑的“補丁劇”也不少，但那些劇要麼口碑從開始就低飛，抄襲只是諸多短板中最不明顯的一塊；要麼就是劇情借用得法，被觀眾“瑕不掩瑜”的寬容心放過了。這次不一樣的是：這部劇是以貌似精良的製作登場的，信心滿滿的主創與播出平台沒有想到，常年“睜一只眼閉一只眼”的抄襲問題，竟讓他們經歷了命運的滑鐵盧。



必須看到的是，得益於互聯網的發展，在全球劇集觀看渠道日益豐富、信息傳播效率騰飛的當下，信息壁壘與信息接收時間差不斷瓦解，劇迷的專業程度正在逼近甚至超越創作者與影評家。一部作品借了誰的“梗”，抄了誰的創意，已不再是專業人士的知識特權。再加上互聯網時代的互動分享效應，“大眾點評”的影響力被進一步放大。



被識破的風險系數越來越高，對想要走捷徑的創作者來說，或許是一種威懾——在這個人人都是福爾摩斯的網絡時代，電視劇抄襲者眼中的捷徑，終將成為死胡同。



（來源：文匯報）

