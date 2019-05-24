袁持平談大灣區土地利用制度創新

中山大學袁持平教授（中評社 張心怡攝） 中評社香港5月24日電（記者 張心怡）中山大學袁持平教授日前在“粵港澳大灣區：國際商貿、科技與文化視角”國際學術研討會上表示，要實現粵港澳大灣區戰略目標，就需要大灣區在特定區域通過先行先試進行制度創新，而大灣區的土地利用制度創新，就是圍繞特定的先行先試示範區，以大灣區戰略目標為指引，通過系列政策的支撐，形成深化改革開放的新起點、新征程。



袁持平提到，廣東自貿片區及港深河套地區，可以說是近年來在粵港澳大灣區通過土地利用制度創新與政策支撐體系有效結合，實現快速跨越式發展的生動範例。推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、落馬洲河套地區等重大平台開發建設，充分發揮其在進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用，有利於拓展港澳發展空間，引領帶動粵港澳全面合作。



袁持平認為，為更好地讓粵港澳大灣區五大戰略目標高效可持續實現，有必要在廣東三個自貿片區的特定區域，以及落馬洲河套地區實行整體的土地制度創新模式嘗試，激發市場活力。一是可以在深圳前海28平方公里左右的區域，打造類香港中環的金融整體制度創新區域，在該創新區域設計包含：金融創新的法制體系、金融創新的平台體系、金融創新的專才吸納體系、金融創新的公共服務體系等一系列的政策支撐體系；



二是可以在廣州南沙60平方公里左右的區域，打造類香港的宜居宜業整體制度創新區域，在該創新區域設計包含：港澳台同胞宜居宜業的法制體系、港澳台同胞宜居宜業的平台體系、港澳台同胞宜居宜業的專才吸納體系、港澳台同胞宜居宜業的公共服務體系等一系列的政策支撐體系；



三是可以在珠海橫琴28平方公里左右的區域，打造類港澳的對外貿易整體制度創新區域，在該創新區域設計包含：與港澳銜接的法制體系、與港澳銜接的平台體系、與港澳銜接的專才吸納體系、與港澳銜接的公共服務體系等一系列的政策支撐體系。



四是可以在落馬洲河套地區1平方公里左右的區域，打造對標矽穀的科技創新整體制度創新區域，在該創新區域設計包含：與創科產業配套的法制體系、與創科產業配套的平台體系、與創科產業配套的專才吸納體系、與創科產業配套的公共服務體系等一系列的政策支撐體系。