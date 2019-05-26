專訪：林祥雄談一帶一路與大灣區文化先導

中色金礦有限公司執行主席、新加坡炎黃國際文化協會會長、香港亞太二十一學會榮譽會長林祥雄教授 中評社香港5月26日電（記者 張心怡）“各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。”中色金礦有限公司執行主席、新加坡炎黃國際文化協會會長、香港亞太二十一學會榮譽會長林祥雄教授日前接受中評社專訪時表示，中國要向世界推廣“一帶一路”和粵港澳大灣區，應以文化先導，讓世界了解到中華文化的底蘊及價值。



林祥雄教授是新加坡籍藝術家，亦是新馬兩地著名企業家。林教授早年先後在新加坡藝術學院和巴黎進修美術，曾在多國舉行個人畫展，並於2015年比利時蒙斯歐洲文化之都之邀請在聯合國教科文組織世界遺產的卡齊爾森林博物館籌開為期三個月個人畫展。2016年，由中國與比利時政府支持下，在法國巴黎策展了《藝術為了和平》東西方藝術對話的反戰、反污染、反貧窮的主題性畫展並為主展人。2017年，林教授亦受邀在聯合國教科文組織、國際哲學與人文科學理事會、世界人文大會基金會主辦的世界人文高峰論壇上發表主旨演講。



身體力行推動東西方文化交流多年的林祥雄教授對於文化在區域發展建設乃至經濟全球化中所發揮的獨特作用有著深刻見解。



“一帶一路”倡議應注重文化交流



“回顧歷史長河，中國近百年來任人宰割、受盡欺凌，直至今天以世界第二大經濟體的姿態立足於國際舞台之上，並進一步提出了‘一帶一路’倡議，以求全世界人民共同發展，共享共贏。但在該倡議提出後，中國卻受到不少質疑與打擊。”林祥雄認為，這與文化交流的欠缺不無關係。他指出，“一帶一路”倡議應該是以文化為先導，不能光靠口號，要讓其他國家了解其真正的內涵和價值。



在林祥雄教授的積極推動下，“文明對話”首屆檳城論壇：“一帶一路”與東南亞於2017年3月舉行。林教授在論壇上表示，“一帶一路”並不僅是經濟問題，還關係到政治、文化版圖融合問題，中國在推廣“一帶一路”的同時也在傳播中華文化，促進世界文明發展。



2017年5月，第一屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。習近平主席在開幕式演講中提出，“國之交在於民相親，民相親在於心相通”。林祥雄進一步認為，心相通在於文化交流，中國是擁有五千年歷史的文化大國，“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”、 “窮則獨善其身，達則兼濟天下”等優秀的文化思想都是至今適用。