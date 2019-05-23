大陸首家台商學院　架起淮台交流的橋梁

大陸首創、國家級海峽兩岸就業創業示範點的台商學院（中評社 李娜攝） 中評社北京5月23日電（記者 李娜後續報道）5月13日－17日，江蘇省台辦主辦的“惠眼看江蘇”兩岸媒體聯合採訪活動走進南京、淮安、蘇州等地，主要圍繞江蘇貫徹落實“31條措施”“76條實施意見”推進情況展開採訪。走訪期間，兩岸媒體來到大陸首創、國家級海峽兩岸就業創業示範點的淮安台商學院。



2014年，淮陰工學院與台灣中華大學、修平科技大學、長榮大學等台灣高校及部分在淮台企，聯合成立了大陸首家、也是全國唯一的台商學院。2016年，台商學院被授予海峽兩岸青年創業就業示範點。



近年來，淮安市通過搭建平台，吸引越來越多的台籍青年來淮創業就業。台商學院積極創新服務台商台企模式，聚焦地方產業發展，主動對接台企轉型升級，引入兩岸高校優質科教資源，為兩岸青年創新創業和教育文化交流打開了新通道。



淮安台商學院作為服務台商的窗口。積極開展為在淮台商及其子女、在淮台企員工、地方涉台工作人員提供優質教育培訓和教育服務。同時作為人才培養的陣地。積極利用台方優質教學資源，實施“嵌入式”、“訂單式”等多種人才培養計劃，啟動了10萬台企員工培訓工程，已為在淮台企培訓台企骨幹1.82萬人次。

