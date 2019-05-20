柯粉俱樂部浮上台面　80後林珍羽總綰發言

林珍羽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）柯粉俱樂部發言人林珍羽接受中評社專訪表示，無黨籍台北市長柯文哲沒有政黨、真實，沒必要政治作秀等特質，呈現柯是有別於藍綠的一股情流，在藍綠政黨輪替這麼久後，民眾希望看得到的是怎麼樣讓民生好一點、生活老一點，而不是政黨利益大於“國家”利益。柯粉拚的是一個希望，能為台灣作出改變。柯若有機會出來選2020，她樂觀其成。



1987年生的林珍羽是友柯親民黨台北市議員林國成的女兒，畢業於台南應用科技大學美術系畢業，目前就讀銘傳大學EMBA管理碩士，過往曾從事平面設計、三立電視台行銷公關等工作，目前是自由工作者，負責活動企劃。身為熱情柯粉的林珍羽也在近期義務擔任“柯粉俱樂部”發言人。



柯粉俱樂部粉絲團成立於2014年5月，目前約有2.4萬名成員，在2018台北市長選舉後，由挺柯大將台北市家長團體聯盟總會長謝俊州等人接觸下，整合多個網絡社團為柯文哲認可的民間粉絲組織，平時與柯幕僚們合作，並公告柯文哲平日有哪些活動，吸引有興趣的柯粉參與。同時也安排志工協助現場秩序與動線。柯粉俱樂部平時也會張貼台北市政府的新聞稿與照片、分享柯文哲官方粉絲團的文章，可說是民間友柯力量的空軍集結處之一。



另外，“柯文哲粉絲後援會”、“2018柯文哲後援會”也同樣是民間友柯社團，分別擁有5.8萬、1.9萬粉絲，但並未被柯文哲粉絲俱樂部整合。



林珍羽接受中評社專訪時表示，台灣經歷過幾次政黨輪替，民眾都疲乏了，柯文哲沒有政黨、真實、不會說謊，及過往的外科醫師經歷已看過許多生離死別，沒必要再去政治作秀等都是特質。對我們柯粉來說，柯是一股清流，至少柯是不藍不綠，可以有不同的思維，表達與闡述的事情，跟以往的政治人物不同，因此在施政想法上不會被限制住。



林珍羽指出，柯文哲推動的市政是長期照顧民眾的軟性民生政策，這也是吸引柯粉之處，在2018年地方選舉，不少人打柯沒有政績，但那是沒有看到柯推動鄰里交通計劃、老人福利政策等沒有選票的真實政策。



被問到外界常認為柯粉集中在高學歷、年輕族群，在柯粉俱樂部的籌聚過程中，柯粉有哪些型態？林珍羽說，柯粉其實不只集中在高學歷、年輕族群，她最早曾接觸過“台灣阿北後援會”，他們的成員都是長輩，在參加柯市長的活動時，他們會自己拿出紅布條來挺柯，當然柯的形象是醫師、教授，相對地會吸引理性民眾支持，或許顯性柯粉在年輕人比較多，但其實也有年齡層不同領域的人挺柯。



至於藍綠陣營目前有意2020的政治人物為何沒辦法吸引柯粉支持？林珍羽無奈道，就她個人而言，不管是藍綠陣營，都是為了個人利益考量、政治考量而投入2020，而看到現在藍綠陣營黨內互打成這樣，也是滿有趣的，這就是藍綠一直以來的狀態，藍綠畢竟是組織性比較大，很容易政黨利益就會大於“國家”利益。