羅福全：從這兩人態度可推測日本官方挺誰

獨派大老羅福全曾是台灣駐日代表。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月20日電（記者 洪德諭）備戰民進黨2020黨內初選，前“行政院長”賴清德日前訪問日本，獨派大老、前駐日代表羅福全接受中評社訪問分析，雖然日本官方不會表態挺誰，但從前“國策顧問”金美齡、日本首相安倍晉三親信櫻井良子“再給蔡英文4年”想法可推測日方立場。



羅福全，1935年生，台灣安保協會榮譽理事長，曾任台灣駐日代表、聯合國大學高等研究所名譽教授、亞東關係協會會長。



台灣參與大選政治人物，普遍都會在選前訪美，接受“面試”，諸如前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜今年先後訪美。但賴清德選前僅選擇赴日，更提到目前未有赴美的打算。羅福全分析，日本跟民進黨友好，訪日是很自然的現象，賴清德沒有赴美可能是還沒找到相關人士協助。



這次賴清德赴日，獲得部份日本僑界人士相挺，包括原來是台北市小英之友會顧問的八八工商協進會理事長王義郎。羅福全表示，僑界代表的是個人立場，日本官方的立場，可從兩個人做推敲，第一是前“國策顧問”金美齡，在日本首相安倍晉三擔任議員時，每年都會到金美齡家吃飯。另一個指標則是安倍晉三的智囊、最好的親信櫻井良子，金美齡在賴清德訪視時公開表示“再給蔡英文4年”，櫻井良子也持相同立場，兩人與安倍晉三的熟悉程度，雖日本官方不會表態挺誰，但可推測日本立場。



賴清德這次赴日與海部俊樹、野田佳彥、森喜朗3位日本前首相見面，同時也與許多“國會議員”見面。羅福全說，前日本首相有10幾位，賴清德見的這些前首相並不是現在日本政壇有影響力的人，至於“國會議員”方面，日本人講究對等，因此若是台灣的“立委”前往，也許不能像賴清德見那麼多議員。



羅福全舉例，過去蔡英文在擔任民進黨黨主席也訪問過日本，雖然蔡英文是以黨主席身分訪日與賴清德不同，但與賴清德見面的安倍晉三胞弟岸信夫，當時也有與蔡英文見面，還把蔡英文接待到家中，然後再一起搭新幹線到東京大倉飯店與安倍晉三用餐。

