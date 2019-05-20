中評關注：張宇燕談百年變局及亞洲機遇挑戰

中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長、研究員張宇燕（中評社 海涵攝） 中評社北京5月20日電（記者 海涵 實習記者 劉柯岑）中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長、研究員張宇燕日前參加由中國社科院主辦、中國社會科學院日本研究所承辦的“全球變局下的中日關係：務實合作與前景展望”國際學術研討會時表示，百年未有之大變局最關鍵的一個變量主要是國家之間的力量對比，而國家力量對比有很多指標可以衡量，最重要的還是經濟實力。在中國迅速趕超的過程中，中美關係發生重大變化從某種意義上講也是一個自然現象。百年變局還有一個重要的變量，那就是技術，技術也帶來一定的社會問題。此外，全球人口也發生了變化。然而，百年變局對亞洲來說卻存在很多機遇和挑戰。



張宇燕說，當今世界正在經歷百年未有之大變局，如何理解“百年未有之大變局”，這在中國學術界引起一些非常積極的討論。百年未有之大變局最核心的一點，或者說最關鍵的一個變量主要是國家之間的力量對比。國家力量對比有很多指標可以衡量，最重要的還是經濟實力。在經濟實力方面，可以看到中國過去四十年發展飛速——1978年人均GDP只有200美元，現在接近1萬美元。特別是最近十幾年來，中國的發展在某種意義上也超出了我們的預期。



張宇燕說，在中國迅速趕超的過程中，中美關係發生重大變化從某種意義上將也是一個自然現象。從大的趨勢上來看，中美兩國的經濟實力對比還會不斷的改進，全球還是趨向於多極化方向。



他並指出，百年變局還有一個重要的變量，那就是技術。技術的變化特別是網絡、信息技術的飛速發展產生了重要影響。技術變化本身是一方面，但是更加需要強調的是技術變化帶來了廣大民眾的權利意識覺醒。網絡技術的結果是人們獲取信息理解各種各樣的觀念，對自身的認識、自身福利的認識和自身利益的認識都有所提高，這些信息的傳播速度，傳播規模，以及傳播成本都和以前完全是不一樣的，傳播成本幾乎為零，時間是非常迅速，規模很大。這樣隨著知識，思想的普及，人們對自身所應該有的權利，以及如何去獲取求得這種權利，有了明確的認識。也就是說人們權利意識的覺醒伴隨著信息技術的發展，這已經成為當今時代的一個重要特征。

