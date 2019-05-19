張善政新書分享會韓力挺　兩人惺惺相惜

前行政院長張善政出新書，高雄市長韓國瑜熱情相挺，見面氣氛愉快融洽。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月19日電（記者 高易伸）表態參選2020的前“行政院長”張善政19日下午在高雄圖書總館舉行新書分享會，高雄市長韓國瑜專程出席力挺。會後韓被媒體詢問關注張這位“最強工具人（副手人選）”，是否有望成為“郭張配”或“韓張配”？韓則靈敏回應說，現在都不在考量，今天是“出書會”，張院長是會做事的人。



張善政在高雄舉辦“理科善政的斜槓探索人生”新書分享會，高雄市長韓國瑜、藍委黃昭順、陳宜民、前“立委”蘇清泉、天下雜誌高希均、發行人王力行、知名主播沈春華等人皆到場，凸顯張善政的好人緣。



韓國瑜跟張善政惺惺相惜，並回憶北農時期記得張曾凌晨4時來果菜市場關心物價，會後還跟我們穿著雨鞋坐著吃燒餅豆漿當早餐，讓北農承銷人都傻了，心想怎麼會有這種“行政院長”？韓說，官當得越大，越要關心民眾的小事情，這一點很了不起。如今院長退休出書，有志於為“中華民國”服務，我心裡面充滿了歡喜。



張善政則說，自己跟韓“英雄惜英雄”，但我不敢說自己是英雄，但郭台銘說韓是英雄！我覺得我跟韓國瑜、郭台銘都有一個特性。張善政幽了韓國瑜一默說，當然現在大家期待期待他比期待我高，是因為看不下去！好不容易剛選上市長，為什麼又期待他要去其他位置？實在是覺得現在整個台灣已經看不下去了。



張善政說，我不希望看到政治人物都用“投票”去找下一份工作，我們都不是用選舉在替我們找下一個工作，而是覺得我們應該出來；第二、從政的人在民間、在企業界待過，我們有企業經營思維，才知道政府怎樣當作企業經營或協助企業。我跟韓也也同樣經驗，因此說“英雄惜英雄”。



此外，張善政說，韓選高雄市長時他來5次，剛開始韓還沒那麼紅，他有一次最遠陪到杉林區，下高鐵還要搭一個多小時車。那一場只有20多人，但後來韓的場子都是2萬人、20萬人規模。他有幸陪韓走高雄，也近距離觀察韓國瑜是台灣少見的難得的政治人物。



張韓二人惺惺相惜，見面氣氛融洽愉快，2020可能競爭或者合作？留給外界想像空間。