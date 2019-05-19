吳敦義重批蔡：勿以個人喜怒做不恰當事情

吳敦義呼籲蔡英文盡快改正因人設事的錯誤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）“總統府”5月17日發函通知赴大陸管制期5月20日屆滿的馬英九與吳敦義，將兩人出境管制期再延2年。馬、吳不滿蔡政府打壓，今天下午一同召開記者會抗議。吳敦義在會中表示，馬英九執政時和他有權有責，當時都以維護“中華民國”為最高利益，現在卸任了怎麼可能會洩密？“愛國”都來不及，所以蔡英文應該將心比心，改正這個因人設事的錯誤。



明天是蔡英文就職3周年，吳敦義另將以中國國民黨主席身分召開記者會，細數蔡執政三點的失政。



“立法院”院會5月初三讀修正通過《“國家”機密保護法》部分條文，明定辦理“國家”機密業務或核定人員，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制期間也從三年延長為最長六年。府方17日已正式發函給馬英九和吳敦義延長管制2年。馬吳今天下午首度在2016年5月20日卸任後聯合召開記者會反擊蔡政府。



吳敦義在會中表示，“總統府”發來的公文中，完全沒有法律依據，這點非常不合理。而馬英九執政時和他為了維護“中華民國”權益，幫助產業拚經濟，所以簽訂了ECFA使我們的兩岸經貿往來有順差超過七百億美金，這些到今天仍在有效施行中，這對“國家”是有貢獻的。



吳敦義說，要知道我們在執政時，有權有責，都以維護“中華民國”為最高利益，造福我們“國人”真正拚經濟，讓產業有出路，現在卸任了怎麼會洩密？“愛國”都來不及，蔡英文應該將心比心，如果我們有背叛“國家”就依法懲處，但當時有權都沒有，卸任更是沒有機密可言，也沒有洩密的材料，所以這樣的修法就是因人設事，拿《“國家”機密保護法》做不洽當使用，這是不公平的。



吳敦義強調，所以他今天追隨馬英九舉行這記者會，就是要告訴蔡英文不要因個人喜怒而做不恰當事情。



傳出吳敦義原訂6月中旬赴大陸出席國共論壇，如今已被卡住，吳敦義也提到，即使有國共論壇的舉辦，也會維護一中各表的九二共識，維護應有權益，保證不會利用國共論壇來出賣“國家”，加上國共論壇是有各界人士公開出席，只會維護兩岸和平穩定發展，確保“中華民國”權益，才會出席國共論壇，他希望蔡能真正好好檢討，這因人設事的作為要趕快改正過來。