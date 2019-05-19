中國擬夥秘魯建南美洲際鐵路

中評社香港5月19日電／中國再施展“鐵路外交”。秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）當地時間十七日表示，中國可能與玻利維亞和秘魯在大型洲際鐵路計劃上合作。早於三年前，北京提出相關項目時，秘魯曾因成本過高駁回。



儘管美國警告拉美國家不要與中國走得太近，但秘魯上月仍簽署加入中國“一帶一路”基礎建設倡議。畢斯卡拉強調，秘魯一直都會是美國和中國的堅強夥伴。他說：“世界出現霸權競爭，我們看到也理解、尊重，但我們不會選邊站。他們是我們共同合作，以及對我國進行投資與發展計劃的國家。”



據星島日報報道，建議中的鐵路將從玻利維亞和其他南美國家，連到南太平洋海岸的秘魯港口。畢斯卡拉上周五在總統專機上對路透社說，和中國合作可能是“天作之合”，因為中國會是這條鐵路運輸商品的最大買家之一。



秘魯為全球第二大產銅國。中國幾年前取代美國成為秘魯最大貿易夥伴，多半歸功於中國大幅進口這個南美國家的銅及其他礦產。



中國數年前首先提出，建設連接巴西大西洋海岸到秘魯太平洋海岸的鐵路，以助中國減少從資源豐碩的南美洲進口商品的成本。不過秘魯二○一六年突然喊停計劃，原因是成本太高。 中國估計全條鐵路耗資六百億美元，其中秘魯段三百五十億美元。秘魯政府去年十二月將修正計劃後的秘魯段成本，定在大約七十五億美元。