張善政與韓國瑜相見歡　張祝韓心想事成

張善政、韓國瑜連袂受訪氣氛愉快。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月19日電（記者 高易伸）已對2020表態有意參選的前“行政院長”張善政及中國國民黨高雄市長韓國瑜今日在高雄同框，媒體亂點鴛鴦譜期待“韓張配”、“郭張配”等。張善政也藉此機會表示，自己不介入國民黨初選。 張韓二人連袂受訪，最終張善政預祝韓國瑜“心想事成”！韓也隨即高喊“YES. I DO”，讓現場採訪記者都笑了出來。



對於韓國瑜出席力挺張新書發表，張也讚在韓身上看到領袖氣質，更強調自己跟韓都不是“因選舉而要找工作的人”，韓剛當選民眾最會有這麼多期待，正是因為全台灣都看不下去。



不過，張也幽默說，大家對韓的期待還是比對我多一點，讓韓在一旁笑的靦腆小尷尬。



張善政出新書“封面上斗大“做事的人”。張認為，韓上任市長以來遠赴東南亞、中國大陸，讓廣大人民看到希望，認為韓切入點正確，做事做重點。



日前韓國瑜受訪提及“副手”人選條件不特別局限，但必須有衝勁，彼此價值觀相近。媒體詢問韓國瑜說，身旁的張善政是否副手好人選嗎？韓直說，張善政以前是科技人，在“行政院長”任內施政效果有目共睹，很多事情劍及履及，對他尊敬及推崇，但今天是“出書會”，稱讚張是會做事的人。



對於國民黨“總統”初選進度？韓國瑜表示，黨中央有簡訊傳來希望拜訪，但現在是市政總質詢時間，還要衝刺高雄市政，所以時間大概會安排在6月初。