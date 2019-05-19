吳敦義盼能如期赴陸出席國共論壇

吳敦義希望如期赴北京出席國共論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）“總統府”5月17日發函通知赴大陸管制期5月20日屆滿的馬英九與吳敦義，將兩人出境管制期再延2年。此舉是否影響原訂6月中旬舉行的國共論壇？中國國民黨主席吳敦義今天表示，在還沒延長管制前就已經洽商兩岸制度性的國共論壇，且已送件到“總統府”統申請，希望不要因為修《“國家”機密保護法》又走樣。



“立法院”院會5月初三讀修正通過《“國家”機密保護法》部分條文，明定辦理“國家”機密業務或核定人員，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制期間也從三年延長為最長六年。府方17日已正式發函給馬英九和吳敦義延長管制2年。馬吳今天下午首度於2016年5月20日卸任後聯合召開記者會反擊蔡政府。



傳出今年的國共論壇預計於6月19日在北京舉行，吳敦義5月17日向府方送件申請，府方也於5月17日發布延長馬英九與吳敦義境管2年。



下午的記者會有媒體詢問吳敦義，延長管制後今年的國共論壇是否會受影響？



吳敦義說，的確在管制沒更改前，就已經洽商兩岸制度性的國共論壇，所以也已經送件到府方來申請，只有國共論壇，是比較能確保兩岸和平穩定發展，而且是公開，且很多領域代表會一起出席。蔡英文之前提到說要維持現狀，但有維持嗎？過去兩岸至少有正常往來，馬英九的八年才是現狀，總不會是要維持陳水扁那八年的現狀。



吳敦義表示，兩岸在馬英九八年任期內維持和平穩定發展，國際上我們的免簽國從54國增加到164國，這是國際對我們的高度肯定，這才是兩岸和平發展的正面效應，至少大陸沒有干擾。



吳敦義提到，國際關係還是要同兩岸關係都平衡，這樣對我們“國家”才會有最大利益，希望蔡英文不要一邊讓陸委會主委陳明通在“立院”答詢時說，修改《“國家”機密保護法》不會影響到馬英九和他，但結果就是用這個讓我們走樣。